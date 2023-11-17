Получил 5 пулевых ранений: певец-волонтер исполнит гимн перед матчем Украина — Италия

Сергей Иванчук до вторжения проходил обучение в Италии, однако война скорректировала его планы. Артист вернулся домой и стал волонтером, но в зоне боевых действий нарвался на вражескую ДРГ.

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Украинский оперный певец Сергей Иванчук, который получил серьезные ранения в зоне боевых действий, исполнит гимн страны на футбольном матче. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола в Instagram 17 ноября.

Мужчина еще до полномасштабного вторжения выехал в Италию, где учился на оперного певца. После 24 февраля он принял для себя решение вернуться домой и стать волонтером, ведь понимал важность помощи в условиях войны.

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Сергей Иванчук доставлял гуманитарную помощь и эвакуировал людей из зон боевых действий в Харьковской и Сумской областях, однако один день изменил его жизнь.

"10 марта (2022, — ред.) он попал под выстрел вражеской ДРГ, где получил пять пулевых ранений. Одна из пуль прострелила легкое. Сергей боролся за жизнь до последнего и, благодаря украинским хирургам, не только выжил, но и начал снова петь", — говорится в сообщении.

Сейчас оперный певец находится на лечении и реабилитации в Германии, однако продолжает помнить про войну и проводит благотворительные мероприятия и концерты. Благодаря своим действиям Сергей Иванчук собрал уже более 2 миллионов евро на помощь Украине.

Уже 20 ноября в немецком городе Леверкузен состоится матч Украина – Италия. Это решающий тур отборочного турнира перед чемпионатом Европы 2024 и перед поединком Сергей Иванчук споет гимн Украины, чтобы вдохновить спортсменов перед важной игрой.

К слову, в Украинской ассоциации футбола отметили, что после игры будет проведен благотворительный аукцион, на котором разыграют футболки, а также мячи с автографами украинских футболистов.

Напомним, 3 ноября сообщалось, что Мирча Луческу подал в отставку и завершил карьеру тренера. На пресс-конференции после поражения от своей бывшей команды тренер "Динамо" сказал, что ему было сложно работать в условиях, когда каждый матч начинается с минуты молчания