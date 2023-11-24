Эзотерическое образование: в Раде предложили легализовать деятельность "духовных мастеров"

По мнению народного депутата Сергея Гривко, в обществе назрела необходимость законодательно признать эзотерическое образование и пополнить бюджет из доходов соответствующих деятелей.

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко зарегистрировал законопроект о введении правового регулирования отношений в сфере эзотерического образования и создании Реестра "духовных мастеров". В четверг, 23 ноября, текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

Автор законопроекта отмечает, что в обществе сформировалась потребность признания эзотерических услуг и соответствующего образования как "неотъемлемой части современной жизни".

"Учитывая активное распространение среди населения эзотерических знаний и мыслей, рост популярности пользования эзотерическими услугами, а также наличие в научных кругах прямых дискуссий и обоснований относительно целесообразности применения эзотерических учений в жизнедеятельности человека – эзотерика фактически стала отдельной сферой занятости в обществе", – аргументирует свою законодательную инициативу народный депутат.

За регистрацию в Реестре желающих открыть школы, проводить мастер-классы и тренинги по нумерологии, астрологии, рунологии, экстрасенсорике, знахарству и другим видам духовных и энергетических практик государство будет взимать ежегодную плату в бюджет в размере одной минимальной заработной платы.

В законопроекте отмечается, что регистрация в Реестре будет добровольной, а удалить из него могут за неуплату ежегодного сбора и пропаганду насилия, жестокости, расовой, национальной или религиозной нетерпимости и дискриминации в любой форме.

Преимущества, которые предлагает законопроект мастерам эзотерических практик:

легальное проведение тренингов, учебных курсов и других образовательных мероприятий на основании самостоятельно разработанных образовательных программ;

выдача именных дипломов (за регистрацию дипломов в реестре оплачивается административный сбор в размере одного прожиточного минимума для трудоспособного лица);

правовая защита деловой репутации;

право интеллектуальной собственности на учебные программы, методики и пр.;

создание учебных заведений с правом использовать в названии слова "школа", "институт", "академия";

наставникам, имеющим высшее педагогическое образование, образовательная деятельность в сфере эзотерики будет засчитываться в страховой педагогический стаж.

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