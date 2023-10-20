В Украине хотят ввести новый налог: за что придется платить

Как рассказала замглавы Минприроды Виктория Киреева, готовится законопроект о внедрении налога, который должен простимулировать сортировку и переработку отходов.

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Министерство экологии вместе с Минфином и Государственной налоговой службой готовят законопроект, который введет новый налог на захоронение мусора. Об этом рассказала замглавы Минприроды Виктория Киреева в интервью "Украинскому радио".

По ее словам, в министерстве хотят сделать так, чтобы захоронение отходов стало невыгодным. В ближайшее время начнется публичное обсуждение проекта.

Как рассказала Киреева, налогом будет внедряться коэффициент для собирающих отходы и тех, кто дальше проводит захоронение. Тогда перевозчикам будет невыгодно забирать мусор не на переработку.

"Главная идея такова: хотим платить меньший налог – начинаем сортировать. Когда появится рынок сортировки, спроса и предложения, тогда все это начнет развиваться. Это будет новая сфера развития и изготовления определенной продукции из вторсырья", — сказала Киреева.

По ее словам, новый законопроект также предусматривает дополнительные поступления в государственные и местные бюджеты. У органов местного самоуправления будет возможность выделять деньги из природоохранных резервов для организации специально отведенных мест для сбора мусора.

Киреева сказала, что наибольшее количество отходов приходится на тару и упаковку. Это ластиковые бутылки, бумага, обертки, стеклянные и алюминиевые банки. Согласно новой инициативе, каждому производителю нужно будет собрать определенное количество своей продукции и переработать. В противном случае – будет платить штраф.

"Поэтому, например, предприятия, производящие напитки, будут заинтересованы их собрать. И они будут привлекать другие механизмы для привлечения людей к сдаче этих отходов", – сказала она.

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