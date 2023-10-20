В Україні хочуть ввести новий податок: за що доведеться платити

Як розповіла заступниця глави Мінприроди Вікторія Кірєєва, готують законопроєкт про впровадження податку, який має простимулювати сортування і перероблення відходів.

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Міністерство екології разом із Мінфіном і Державною податковою службою готують законопроєкт, який введе новий податок на захоронення сміття. Про це розповіла заступник голови Мінприроди Вікторія Кірєєва в інтерв'ю "Українському радіо".

За її словами, у міністерстві хочуть зробити так, щоб захоронення відходів стало невигідним. Найближчим часом розпочнеться публічне обговорення проєкту.

Як розповіла Кірєєва, податком впроваджуватиметься коефіцієнт для тих, хто збирає відходи, і тих, хто далі проводить захоронення. Тоді перевізникам буде невигідно забирати сміття не на переробку.

"Головна ідея така: хочемо платити менший податок — починаємо сортувати. Коли з'явиться ринок сортування, попиту і пропозиції, тоді все це почне розвиватися. Це буде нова сфера розвитку і виготовлення певної продукції з вторсировини", — сказала Кірєєва.

За її словами, новий законопроєкт також передбачає додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування матимуть можливість виділяти гроші з природоохоронних резервів для організації спеціально відведених місць для збору сміття.

Кірєєва сказала, що найбільша кількість відходів припадає на тару й упаковку. Це ластикові пляшки, папір, обгортки, скляні та алюмінієві банки. Згідно з новою ініціативою, кожному виробнику потрібно буде зібрати певну кількість своєї продукції та переробити. В іншому разі — платитиме штраф.

"Тому, наприклад, підприємства, які виробляють напої, будуть зацікавлені їх зібрати. І вони будуть залучати інші механізми для залучення людей до здачі цих відходів", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, в Україні можуть запровадити польську модель оподаткування ФОП, за правилами якої підприємцям встановлюють різні ставки податків залежно від виду бізнесу.