Может вернуться к работе: патрульному, который застрелил мужчину в Днепре, изменили меру пресечения

Теперь полицейский будет находиться под домашним арестом ночью. Мужчина сможет вернуться к работе в полиции, сообщил его адвокат.

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В Днепре Днепровский апелляционный суд принял решение об изменении меры пресечения 21-летнему патрульному Егору Дзвонкову, который 29 августа из табельного оружия застрелил мужчину, напавшего на него и его коллегу. Об изменении меры пресечения сообщил адвокат правоохранителя Богдан Забара, пишет "Наш город".

Отмечается, что суд удовлетворил апелляцию защиты Егора Звонкова и изменил ему меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест. Об этом сообщил адвокат патрульного Богдан Забара.

"Суд удовлетворил апелляцию защиты. Ночной домашний арест с 22:00 до 06:00", — заявил Забара.

Егор Звонков с напарницей

По словам адвоката, Егор Звонков теперь может вернуться к работе в Национальной полиции.

Что известно о стрельбе в Днепре

В Днепре 29 августа около 17:45 патрульные заметили автомобиль Jaguar. Водитель легковушки нарушил ПДД, и не отреагировал на требование патрульных остановиться. Правоохранители начали преследовать авто и смогли остановить авто лишь за несколько кварталов.

В машине находились женщина с мужем и двое детей. Взрослые успели поменяться местами. Во время разговора женщина и мужчина в авто отказывались выполнять требования правоохранителей. Далее водитель начал оскорблять и угрожать полицейской, а затем сбил с ног патрульного и ударил его напарницу. В этот момент 21-летний патрульный открыл огонь по нарушителю . Мужчина погиб на месте.