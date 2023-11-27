Може повернутися до роботи: патрульному, який застрелив чоловіка в Дніпрі, змінили запобіжний захід

Тепер поліцейський перебуватиме під домашнім арештом вночі. Чоловік зможе повернутися до роботи у поліції, повідомив його адвокат.

Related video

У Дніпрі Дніпровський апеляційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу 21-річному патрульному Єгору Дзвонкову, який 29 серпня з табельної зброї застрелив чоловіка, який напав на нього і його колегу. Про зміну запобіжного заходу повідомив адвокат правоохоронця Богдан Забара, пише "Наше місто".

Зазначається, що суд задовольнив апеляцію захисту Єгора Звонкова та змінив йому запобіжний захід з цілодобового на нічний домашній арешт. Про це повідомив адвокат патрульного Богдан Забара.

"Суд задовольнив апеляцію захисту. Нічний домашній арешт з 22:00 до 06:00", — заявив Забара.

Єгор Звонков з напарницею

За словами адвоката, Єгор Звонков тепер може повернутися до роботи в Національній поліції.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

У Дніпрі 29 серпня близько 17:45 патрульні помітили автомобіль Jaguar. Водій легковика порушив ПДД, і не відреагував на вимогу патрульних зупинитися. Правоохоронці почали переслідувати авто і змогли зупинити авто лише за кілька кварталів.

У автівці перебували жінка з чоловіком та двоє дітей. Дорослі встигли помінятися місцями. Під час розмови жінка та чоловік в авто відмовлялися виконувати вимоги правоохоронців. Далі водій почав ображати та погрожувати поліцейській, а потім збив з ніг патрульного і вдарив його напарницю. В цей момент 21-річний патрульний відкрив вогонь по порушнику. Чоловік загинув на місці.