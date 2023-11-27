$4 млн, драгоценности и элитные авто: арестовали депутата Ровненского облсовета Суховича
ГБР подозревает депутата в незаконном обогащении. Суд отправил его в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 192 млн грн.
Суд взял под стражу депутата Ровненского облсовета, заместителя руководителя Полесского лесного офиса, подозреваемого в незаконном обогащении. Залог для него установлен в размере 192 млн грн, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).
Так, в ГБР заявили о подозрении в незаконном обогащении заместителю председателя Полесского лесного офиса "Леса Украины", экс-главе областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Ранее в госпредприятии уточнили, что речь идет о депутате облсовета от партии "Сила и честь" Виталии Суховиче.
Что нашли у Суховича при обысках
Сообщается, что правоохранители провели обыски, в результате которых изъяли большие суммы наличности, драгоценности, автомобили, оружие и земельные участки, зарегистрированные на номинальных лиц, контролируемых им.
Во время обысков сотрудники ГБР обнаружили и изъяли:
- более 4 млн долларов США в разной валюте;
- три элитных автомобиля Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350E, BMW X5;
- драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Рatek Philippe;
- золотые монеты, слитки золота и т.д.
В чем подозревают Суховича
Суховичу 25 ноября предъявили подозрение в незаконном обогащении, ему грозит тюрьма сроком до 10 лет.
В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ГБР направило запрос о мониторинге образа жизни фигуранта и его семьи, а процессуальное руководство ведет Офис Генерального прокурора.
Реакция ГП "Леса Украины"
Госпредприятие "Леса Украины" 25 ноября, комментируя подозрение Суховичу, опубликовало пост на официальной Facebook-странице о том, что его хотели уволить еще полгода назад, но он уходил на длительній больничный и использовал другие причины, чтобы избежать этого.
"ГП "Леса Украины" способствует расследованию, надеется на доведение дела до завершения и привлечения виновных к ответственности", — отметили в госпредприятии.
Напомним, 23 ноября сообщалось, что следователи ГБР обратились в Печерский суд города Киева с просьбой наложить арест на имущество подозреваемого в госизмене нардепа Александра Дубинского.