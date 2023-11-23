Обеднел на 24 квартиры и 17 авто: суд наложил арест на имущество Дубинского и его семьи

Нардеп и его семья официально не заработали столько денег, сколько потратили на квартиры, землю и авто, пояснили в ГБР. В частности, его мать-пенсионерка в течение пяти лет купила 19 объектов недвижимости.

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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) обратились в Печерский суд города Киева с просьбой наложить арест на имущество подозреваемого в госизмене нардепа Александра Дубинского. Правоохранители отметили, что доходов политика и его семьи не могло хватить на 24 квартиры, 17 авто и другие объекты, приобретенные в течение последних лет. О деталях решения суда относительно имущества Дубинского говорится в соответствующем документе, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

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В документе указано, что ГБР обратилось с ходатайством относительно имущества Дубинского, его экс-жены и матери. В частности, перечислили следующие объекты, которыми завладело семейство в течение нескольких лет: кроме квартир и авто, в перечне есть два дома и 70 соток земли. Общая стоимость приобретенного — около 2,5 млн долл.

Дубинский, указывают следователи, владеет двумя квартирами в пентхаусе Fairmont Grand Hotel в Киеве (по 100 тыс. долл. за каждую), квартирами во "Французском квартале" и на Теремках, шестью земельными участками под Киевом, на одном из которых построено имение, авто Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda и Subaru.

Его экс-супруга имеет семь квартир в Киеве и в течение последних лет приобрела имущества на около 300 тыс. долл. При этом женщина занимает должность "директор по маркетингу".

Его мать — пенсионерка, которая в течение последних лет стала владелицей 19 объектов ориентировочной стоимостью 1 млн долл., также имеет автомобили Mercedes-Benz (две шт.), BMW (две шт.), Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa и "ЗАЗ Vida".

Следователи указали, какие суммарные доходы показал подозреваемый — около 14 507 367 грн (доходы с 1998 по 2020 гг.). После этого описали, какую ориентировочную стоимость имеют его покупки. Отметили, что "доходы ЛИЦО_5 [Дубинского — ред.] и его близких родственников не могли позволить им приобрести такое количество имущества". Указали, что стоимость приобретенного имущества втрое выше, чем доходы семьи нардепа.

Судья Печерского суда столицы решил прислушаться к аргументам ГБР и наложил арест на имущество Дубинского, его экс-жены и матери.

Оценка доходов семьи Дубинского Фото: Скриншот

Дело Дубинского — детали

Отметим, о первых подозрениях относительно действий Дубинского стало известно 8 ноября. Тогда правоохранители сообщили, что нардепа подозревают в налаживании схемы выезда за границу уклонистов от мобилизации. 13 ноября стало известно, что нардеп получил подозрение в государственной измене. В заявлении следователей привели отдельные детали расследования. В частности указали, что политик, как подозревают, мог сотрудничать с агентом ГРУ Андреем Деркачем. При этом он фигурировал под прозвищем "Буратино" и устраивал информационные кампании против Революции Достоинства и во время президентских выборов в США.

14 ноября Дубинского арестовали на два месяца. Из СИЗО политик написал письмо, в котором пожаловался, что в его камере круглосуточно не выключают свет.

Напоминаем, 21 ноября в ВАКС прослушали аудиозаписи разговоров нардепа Андрея Одарченко с главой Госагентства по восстановлению Мустафой Найемом. Нардеп предлагал чиновнику взять взятку в виде криптовалюты и делился своими мыслями о войне и своих планах. 19 ноября в СМИ рассказали о еще одной попытке взятки — неуказанный предприниматель пытался подкупить командующего ОСУВ "Одесса".