Збіднів на 24 квартири та 17 авто: суд наклав арешт на майно Дубінського та його родини

Нардеп та його родина офіційно не заробили стільки грошей, скільки витратили на квартири, землю та авто, пояснили в ДБР. Зокрема, його матір-пенсіонерка протягом п'яти років купила 19 об'єктів нерухомості.

Related video

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) звернулись до Печерського суду міста Києва з проханням накласти арешт на майно підозрюваного у держзраді нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці зауважили, що прибутків політика та його родини не могло вистачити на 24 квартир, 17 авто та інші об'єкти, придбані протягом останніх років. Про деталі рішення суду щодо майна Дубінського ідеться у відповідному документі, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень.

Важливо

Виїхали чи ні — термін отримають: кого з відомих українців підозрюють у держзраді

У документі вказано, що ДБР звернулось з клопотанням щодо майна Дубінського, його дружини та матері. Зокрема, перелічили наступні об'єкти, якими заволоділо сімейство протягом кількох років: крім квартир та авто, у переліку є два будинки та 70 соток землі. Загальна вартість придбаного — близько 2,5 млн дол.

Дубінський, вказують слідчі, володіє двома квартирами у пентхаусі Fairmont Grand Hotel у Києві (по 100 тис. дол. за кожну), квартирами у "Французькому кварталі" і на Теремках, шістьма земельними ділянками під Києвом, на одній з яких збудовано маєток, авто Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru.

Його ексдружина має сім квартир у Києві і протягом останніх років придбала майна на близько 300 тис. дол. При цьому жінка обіймає посаду "директор з маркетингу".

Його матір — пенсіонерка, яка протягом останніх років стала власницею 19 об'єктів орієнтовною вартістю 1 млн дол., також має автомобілі Mercedes-Benz (дві шт.), BMW (дві шт.), Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та "ЗАЗ Vida".

Слідчі вказали, які сумарні доходи показав підозрюваний — близько 14 507 367 грн (доходи з 1998 по 2020 рр.). Після цього описали, яку орієнтовну вартість мають його надбання. Наголосили, що "доходи ОСОБА_5 [Дубінського — ред.] та його близьких родичів не могли дозволити їм набути таку кількість майна". Вказали, що вартість придбаного майна утричі вища ніж доходи родини нардепа.

Суддя Печерського суду столиці вирішив прислухатись до аргументів ДБР та наклав арешт на майно Дубінського, його ексдружини та матері.

Оцінка доходів сум'ї Дубінського Фото: Скриншот

Справа Дубінського — деталі

Зазначимо, про перші підозри щодо дій Дубінського стало відомо 8 листопада. Тоді правоохоронці повідомили, що нардепа підозрюють у налагоджені схеми виїзду за кордон ухилянтів від мобілізації. 13 листопада стало відомо, що нардеп отримав підозру у державній зраді. У заяві слідчих навели окремі деталі розслідування. Зокрема вказали, що політик, як підозрюють, міг співпрацювати з агентом ГРУ Андрієм Деркачем. При цьому він фігурував під прізвиськом "Буратіно" і влаштовував інформаційні кампанії проти Революції Гідності та під час президентських виборів у США.

14 листопада Дубінського арештували на два місяці. З СІЗО політик написав листа, у якому поскаржся, що в його камері цілодобово не вимикають світло.

Нагадуємо, 21 листопада у ВАКС прослухали аудіозаписи розмов нардепа Андрія Одарченка з головою Держагентства з відновлення Мустафою Найємом. Нардеп пропонував чиновнику взяти хабар у вигляді криптовалюти та ділився своїми думками щодо війни та своїх планів. 19 листопада у ЗМІ розповіли про ще одну спробу хабаря — невказаний підприємець намагався підкупити командувача ОСУВ "Одеса".