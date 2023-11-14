Уехали или нет — срок получат: кого из известных украинцев подозревают в госизмене

Нардепу Александру Дубинскому предъявили обвинение в госизмене. Он стал одним из многих украинцев, кто с начала большой войны проходит по этой статье. Фокус разбирался, кого из известных фигур подозревают в предательстве Родины.

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Народному депутату Александру Дубинскому 13 ноября предъявили обвинение в госизмене и участии в преступной организации. По версии ГБР и СБУ политик вместе с бывшим прокурором Константином Куликом, экс-нардепом Андреем Деркачем и его помощником Игорем Колесниковым дискредитировали Украину на международной арене и продвигали кремлевские нарративы в обществе.

Дубинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Суд вынес меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога. Дубинский считает обвинения политическим преследованием.

За последний год список тех, кого подозревают в госизмене, пополнился многими действующими и бывшими народными депутатам. В основном, членами запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", среди которых — Нестор Шуфрич и Александр Пономарев, а также экс-нардепы: Олег Волошин, Ринат Кузьмин, Илья Кива. Последнему на днях заочно вынесли приговор — 14 лет заключения с конфискацией имущества. Остальные — либо находятся в СИЗО, в ожидании судебных процессов, либо — уехали в Россию.

Заочно или нет — суд идет: Якименко, Кулинич, Богуслаев

В октябре 2023 года глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил WSJ, что с начала полномасштабного вторжения спецслужбам удалось разоблачить более двух тысяч человек, которых заподозрили в государственной измене. А советник Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что в Украине почти ежедневно задерживают граждан, которые действуют предательски по отношению к своей стране, помогая осуществить планы РФ.

По информации Офиса генпрокурора, только с января по май 2023 года по статье о государственной измене было открыто — 570 производств, 55 из них — передано в суд.

В госизмене подозревают как обычных граждан — корректировщиков огня, агентов, шпионивших для Кремля, так и известных лиц, многие из которых уехали в Россию, потому следствие идет заочно. Например, экс-руководитель СБУ Александру Якименко, который с 2014 года находился на территории РФ, а в начале полномасштабного вторжения — помогал оккупантам. В мае 2023 года СБУ передали его дело в суд. Якименко заочно сядет на скамью подсудимых за репрессии против украинцев на оккупированной части Херсонской области. По версии следствия, он способствовал похищению и пыткам людей.

Александр Якименко добровольно помогал оккупантам после начала полномасштабного вторжения РФ

Некоторых фигурантов дел о госизмене удается застать в Украине. Так, например, 84-летнего экс-главу предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали в октябре 2022 года, а через год дело передали в суд. По данным следствия, Богуслаев вместе с директором Департамента внешнеторговой деятельности предприятия действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех". В апреле 2022 года экс-глава "Мотор Сичи" намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины. Для этого Богуслаев дал указание разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Также одно из резонансных дел, по которым в октябре 2023 года начался суд — дело о госизмене бывшего главы главного управления СБУ в Крыму Олега Кулинича. Его задержали в июле 2022 года, все это время подозреваемый находился в СИЗО. Следствие считает, что Кулинич сотрудничал с российскими спецслужбами, передавал им важные данные и скрыл от руководства Украины информацию о подготовке полномасштабного вторжения.

В ожидании приговора: Дубинский, Шуфрич, Пономарев

Среди подозреваемых в госизмене немало бывших народных депутатов: Вадим Рабинович, Ринат Кузьмин, Олег Волошин, Илья Кива, Евгений Мураев. Пока что суд заочно признал виновным только Киву. Его обвинили в публичном использовании коммунистической символики, призывах к агрессивной войне и насильственной смене власти. Киве назначили 14 лет заключения с конфискацией имущества. Остальные депутаты находятся очно или заочно под следствием.

Наиболее резонансным эксперты называют дело экс-нардепа запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. СБУ задержали политика 12 апреля 2022 года по подозрению в государственной измене, а 22 сентября украинские власти обменяли его на пленных командиров "Азова".

По информации российских СМИ, Медведчук живет в РФ. Недавно его компания, бенефициарным владельцем которой является супруга политика Оксана Марченко, приобрела 28-метровую итальянскую яхту, стоимостью свыше $9,6 млн.

"Госизмена в условиях войны — очень серьезная статья", — говорит Фокусу политический эксперт Владимир Фесенко. По его словам, украинцы хотели бы видеть суд и приговор не только по делу Медведчука, но и по другим резонансным фигурам, находящимся под следствием. Однако процесс может тянуться от нескольких месяцев до нескольких лет.

"Сейчас под стражей находится [нардеп Нестор] Шуфрич. Думаю, дело [нардепа Александра] Дубинского тоже дойдет до суда. Перспектива быстрого рассмотрения дел о госизмене выше, чем коррупционных. Потому что есть фактор войны с Россией. С представителями РФ контактировало много людей в Украине, и надо разбираться — у кого были личные контакты, а у кого — сотрудничество со спецслужбами. Дальше вопрос — в доказательствах", — говорит Фесенко.

Как известно, нардеп Нестор Шуфрич с сентября 2023 года находится в СИЗО. По версии следствия, он тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, который координировал российскую агентуру в Украине. В ходе обыска в доме у народного депутата нашли улики, которые расценили как доказательства его причастности к продвижению российских нарративов о "братских народах" и подрывной деятельность против Украины и ее территориальной целостности.

В доме Нестора Шуфрича были найдены доказательства его причастности к продвижению кремлевских нарративов Фото: СБУ

Еще один нардеп "ОПЗЖ", которого подозревают в госизмене — Александр Пономарев. По версии следствия, политик полгода с начала полномасштабного вторжения находился в захваченном россиянами Бердянске, где добровольно сотрудничал с оккупантами. В июле суд отправил его под стражу.

Новичок среди фигурантов ст. 111 УК Украины — Александр Дубинский. 13 ноября ему сообщили о подозрении в государственной измене, а также участии в преступной группировке. По данным следствия, Дубинский, используя псевдоним "Буратино", был членом преступной организации, созданной главным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил России (ГРУ). Суд отправил его под стражу на 60 суток без права альтернативы в виде залога.

Александр Пономарев полгода с начала полномасштабного вторжения находился в захваченном Бердянске и сотрудничал с оккупантами Фото: Скриншот

"У нас за госизмену отправляют в тюрьму гораздо быстрее корректировщиков огня. Политиков за решеткой мы пока не видим. Потому что: либо эти люди не в Украине, либо — по ним идет процесс. За госизмену во время военного положения можно сесть пожизненно, главное — доказательства. Но отчасти, конечно, у таких процессов есть и показательный эффект. Тот же Дубинский — если не попытается "слепить" из себя главного оппозиционера страны, дело может тянуться годами и как-то тихо закончиться", — рассуждает политический эксперт Игорь Рейтерович.

По словам собеседника Фокуса, у общества есть запрос на справедливое наказание, в частности, нардепов "ОПЗЖ", годами распространявших кремлевские нарративы и пытавшихся оправдать действия страны-агрессора. Что касается Дубинского — его дело может стать поводом для власти продемонстрировать западным партнерам, что в Украине нулевая толерантность к тем, кто нарушает закон, даже если в прошлом такие люди входили в президентскую партию СН.

"Дубинский, конечно, не та фигура, про которую каждый знает в США, но это хороший пример для власти, чтобы во время встречи с партнерами говорить — у нас даже депутаты, входившие в СН, не смогут скрыться от закона. Потому что у нас нулевая толерантность к тем, кто нарушает закон", — отмечает Рейтерович.

Фокус ранее писал, что власти РФ отменили санкций в отношении бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева. Причиной тому стало заочное объявление о подозрении в государственной измене со стороны СБУ.

Также Фокус сообщал, что суд Одессы приговорил бывшего заместителя главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Как известно, Стремоусов погиб в ДТП в ноябре 2022 года, предположительно, пытаясь избежать столкновения с грузовиком