"Каждый день вылавливают": у Зеленского рассказали о разоблачении коллаборантов в Украине

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, "помощники" России делятся на несколько категорий: те, кто работает за идею возвращения СССР, а также те, кто помогает стране-агрессору за деньги.

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В Украине ежедневно задерживают граждан, которые действуют предательски по отношению к стране во время войны и помогают осуществить планы РФ. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в эфире "24 канала" 30 марта.

По его словам, украинским спецслужбам удается едва ли не каждый день находить и задерживать людей, которых подозревают в госизмене и работе на РФ. В частности, передают противнику информацию о планах ВСУ, а также перемещении украинской техники.

"Каждый день СБУ вылавливает 5-6 человек, которые получают подозрение. Они идут через суды, получают конкретные сроки заключения и тому подобное. Это целые сети, которые годами создавались Россией. Это и бывшие наши силовики, и бывшие госслужащие. Уже год войны, и каждый день это вылавливается. Это первая составляющая", — говорит Михаил Подоляк.

При этом, как утверждает советник главы ОП, в Украине есть люди, которые зарабатывали российские деньги при помощи "серых" схем поставок сырья и сбыту товаров. В частности Михаил Подоляк подметил совладельца компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, и таких случаев может быть десятки тысяч минимум.

Также есть отдельная категория людей, которые все еще верят в идею СССР и мечтали бы там снова очутиться. Вот, это одна из причин, по которой они начинают помогать РФ и таких граждан по стране может быть около 10%.

"Это те, которые искренне верят, что они должны жить в Советском Союзе. В лагерях Советского Союза. И это просто гнусное поведение: "Вы нас обижаете, мы имеем право молиться своим богам" и тому подобное. Нет никаких "своих богов". Есть российская пропаганда. И точка. УПЦ МП была одним из ключевых элементов пропаганды в Украине. Поэтому 800 – это очень маленькая цифра. К сожалению, за 30 лет сформировалась целая плеяда людей, которые так или иначе работают на Россию", – подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 30 марта у Зеленского отреагировали на внесение Венгрии в список "недружественных для РФ стран". Советник главы ОП Михаил Подоляк уверен, что подобное решение Кремля является знаком качества, а со временем "недружественных стран" станет еще больше, поскольку Украина близится к победе в войне.