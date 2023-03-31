"Щодня виловлюють": у Зеленського розповіли про викриття колаборантів в Україні

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, "помічники" Росії діляться на кілька категорій: ті, хто працює за ідею повернення СРСР, а також ті, хто допомагає країні-агресорцi за гроші.

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В Україні щодня затримують громадян, які діють зрадницько щодо батькiвщини під час війни та допомагають здійснити плани РФ. Про це радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розповів в ефірі "24 канали" 30 березня.

За його словами, українським спецслужбам вдається чи не щодня знаходити та затримувати людей, яких підозрюють у держзраді та роботі на РФ. Зокрема передають противнику інформацію про плани ЗСУ, а також переміщення української техніки.

"Щодня СБУ виловлює 5-6 осіб, які отримують підозру. Вони йдуть через суди, отримують конкретні терміни ув'язнення тощо. Це цілі мережі, які роками створювалися Росією. Це і колишні наші силовики, і колишні держслужбовці. Вже рік війни, і щодня це виловлюється. Це перша складова", — каже Михайло Подоляк.

При цьому, як стверджує радник голови ОП, в Україні є люди, які заробляли російські гроші за допомогою "сірих" схем постачання сировини та збуту товарів. Зокрема, Михайло Подоляк видiлив співвласника компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, і таких випадків може бути десятки тисяч мінімум.

Також є окрема категорія людей, які досі вірять в ідею СРСР і мріяли б там знову опинитися. Ось це одна з причин, через яку вони починають допомагати РФ і таких громадян по країні може бути близько 10%.

"Це ті, які щиро вірять, що вони мають жити в Радянському Союзі. У таборах Радянського Союзу. І це просто мерзенна поведінка: "Ви нас ображаєте, ми маємо право молитися своїм богам" тощо. Немає жодних "своїх богів". Є російська пропаганда. І крапка. УПЦ МП була одним із ключових елементів пропаганди в Україні. Тому 800 — це дуже маленька цифра. На жаль, за 30 років сформувалася ціла плеяда людей, які так чи інакше працюють на Росію", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 30 березня у Зеленського відреагували на внесення Угорщини до списку "недружніх для РФ країн". Радник голови ОП Михайло Подоляк упевнений, що подібне рішення Кремля є знаком якості, а згодом "недружніх країн" стане ще більше, оскільки Україна наближається до перемоги у війні.