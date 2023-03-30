У Зеленського відреагували на внесення Угорщини до списку "недружніх для РФ країн"

Радник очільника ОП Михайло Подоляк впевнений, що подібне рішення Кремля є знаком якості, а з часом "недружніх країн" стане ще більше, оскільки Україна наближається до перемоги у війні.

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Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував новину про те, що Угорщину додали до переліку "недружніх країн" у РФ. На його думку, "недружність" до країни-агресорки є знаком якості, і таких держав буде все більше. Про це відомо з соцмереж посадовця.

"Потрапити до списку "недружніх до Росії країн" — це знак якості. Це недружність до корупції, до тортур і мародерства, до безконтрольної агресії та вбивств невинних людей. Що ближчою Україна ставатиме до перемоги, то більше в Росії з’являтиметься відверто "недружніх" країн", — написав Подоляк.

Про те, що Угорщина є "недружньою країною" для Кремля, повідомив посол Росії у Будапешті Євген Станіславов. За його словами, країну додали до переліку через підтримку санкцій проти РФ. Водночас дипломат виразив підтримку угорцям у боротьбі за права нацменшин в Україні та сподівання на подальшу "конструктивну" співпрацю.

Нагадаємо, 23 березня голова офісу прем’єр-міністра Віктора Орбана Гергель Гуляш заявив про те, що Угорщина не арештовуватиме лідера країни-агресорки Володимира Путіна на своїй території. За словами посадовця, на це немає законних підстав.

Раніше, 21 березня, Угорщина відреагувала на скандал навколо ордера на арешт Володимира Путіна. ЗМІ повідомляли, що держава блокувала спільну заяву ЄС щодо ордера МКС. В угорському МЗС цю інформацію назвали брехнею.