У Зеленского отреагировали на внесение Венгрии в список "недружественных для РФ стран"

Советник главы ОП Михаил Подоляк уверен, что подобное решение Кремля является знаком качества, а со временем "недружественных стран" станет еще больше, поскольку Украина близится к победе в войне.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал новость о том, что Венгрию добавили в список "недружественных стран" в РФ. По его мнению, "недружественность" к стране-агрессорке — знак качества, и таких государств будет все больше. Об этом известно из соцсетей чиновника.

"Попасть в список "недружественных для России стран" — это знак качества. Это недружественность к коррупции, к пыткам и мародерству, к бесконтрольной агрессии и убийствам невинных людей. Чем больше Украина будет приближаться к победе, тем больше в России будет появляться откровенно "недружественных" "стран", — написал Подоляк.

О том, что Венгрия является "недружественной страной" для Кремля, сообщил посол России в Будапеште Евгений Станиславов. По его словам, страну добавили в перечень из-за поддержки санкций против РФ. В то же время дипломат выразил поддержку венграм в борьбе за права нацменьшинств в Украине и надежду на дальнейшее "конструктивное" сотрудничество.

Напомним, 23 марта глава офиса премьер-министра Виктора Орбана Гергель Гуляш заявил о том, что Венгрия не будет арестовывать лидера страны-агрессорки Владимира Путина на своей территории. По словам должностного лица, на это нет законных оснований.

Ранее, 21 марта, Венгрия отреагировала на скандал вокруг ордера на арест Владимира Путина. СМИ сообщали, что государство блокировало совместное заявление ЕС по поводу ордера МКС. В венгерском МИД эту информацию назвали ложью.