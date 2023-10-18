За госизмену: в Одессе суд приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному заключению

Помимо пожизненного срока, суд обязал покойного коллаборанта уплатить 13 000 гривен в счет судебных издержек.

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Малиновский районный суд Одессы приговорил бывшего заместителя главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Об этом 18 октября сообщило издание "Ґрати" из зала суда.

Судебная коллегия, во главе с судьей Сергеем Черевко приговорила Стремоусова к девяти годам за коллаборационизм, к тринадцати годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях вооруженного конфликта. В итоге обвиняемый приговорен к пожизненному заключению, и суд обязал его уплатить 13 000 гривен в счет судебных издержек.

Чем "прославился" Кирилл Стремоусов

Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в ноябре 2022 года, предположительно, пытаясь избежать столкновения с грузовиком.

Он родился в Донецкой области и получил высшее образование в Тернопольской академии народного хозяйства. Перед войной он занимался бизнесом, работал чиновником и был блогером.

В период Евромайдана Стремоусов основал организацию в поддержку Виктора Януковича и организовывал пророссийские митинги в Херсоне. Он также позиционировал себя как активист и общественный деятель, иногда выдавая себя за журналиста.

С 2017 по 2019 год Стремоусов возглавлял херсонский центр "Социалистической партии Украины" и, после его исключения, вступил в запрещенную в Украине пророссийскую партию "Держава".

Во время пандемии COVID-19 он активно распространял дезинформацию о "биологических лабораториях США" в Украине, включая фейковую информацию о наличии такой лаборатории в Херсоне. Его YouTube-канал был заблокирован из-за этой дезинформации.

Стремоусов часто оказывался в центре скандалов. В 2018 году группа мужчин напала на сотрудников СБУ, пытаясь освободить капитана российского судна "Норд", которое было задержано в Азовском море. По словам погибшей активистки Екатерины Гандзюк, Стремоусов стоял во главе нападавших.

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После оккупации Херсона он стал работать в оккупационной администрации и заявлял, что он является "заместителем губернатора" Херсонской области. В своих публичных выступлениях он угрожал жителям оккупированного Херсона заключением за "инакомыслие", а также обещал провести "перепись населения" и призывал жителей региона участвовать в псевдореферендуме.