За держзраду: в Одесі суд засудив загиблого Стремоусова до довічного ув'язнення

Крім довічного терміну, суд зобов'язав покійного колаборанта сплатити 13 000 гривень у рахунок судових витрат.

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Малиновський районний суд Одеси засудив колишнього заступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирила Стремоусова до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це 18 жовтня повідомило видання "Ґрати" із зали суду.

Судова колегія на чолі з суддею Сергієм Черевком засудила Стремоусова до дев'яти років за колабораціонізм, до тринадцяти років із конфіскацією майна за держзраду і до довічного ув'язнення за держзраду в умовах збройного конфлікту. У підсумку обвинувачений засуджений до довічного ув'язнення, і суд зобов'язав його сплатити 13 000 гривень у рахунок судових витрат.

Чим "прославився" Кирило Стремоусов

Кирило Стремоусов загинув у ДТП у листопаді 2022 року, імовірно, намагаючись уникнути зіткнення з вантажівкою.

Він народився в Донецькій області та здобув вищу освіту в Тернопільській академії народного господарства. Перед війною він займався бізнесом, працював чиновником і був блогером.

У період Євромайдану Стремоусов заснував організацію на підтримку Віктора Януковича та організовував проросійські мітинги в Херсоні. Він також позиціонував себе як активіст і громадський діяч, іноді видаючи себе за журналіста.

З 2017 до 2019 року Стремоусов очолював херсонський осередок "Соціалістичної партії України" і, після його виключення, вступив у заборонену в Україні проросійську партію "Держава".

Під час пандемії COVID-19 він активно поширював дезінформацію про "біологічні лабораторії США" в Україні, включно з фейковою інформацією про наявність такої лабораторії в Херсоні. Його YouTube-канал було заблоковано через цю дезінформацію.

Стремоусов часто опинявся в центрі скандалів. У 2018 році група чоловіків напала на співробітників СБУ, намагаючись звільнити капітана російського судна "Норд", яке було затримано в Азовському морі. За словами загиблої активістки Катерини Гандзюк, Стремоусов стояв на чолі нападників.

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Після окупації Херсона він став працювати в окупаційній адміністрації й заявляв, що він є "заступником губернатора" Херсонської області. У своїх публічних виступах він погрожував жителям окупованого Херсона ув'язненням за "інакомислення", а також обіцяв провести "перепис населення" і закликав жителів регіону брати участь у псевдореферендумі.