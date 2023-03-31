Устроил террор на Херсонщине: экс-главу СБУ Якименко будут судить за госизмену

Его обвиняют в массовых преследованиях людей. По информации СБУ, Якименко способствовал похищению жителей и пыткам их электрическим током.

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Александр Якименко, экс-руководитель СБУ, пойдет на скамью подсудимых за государственную измену, поскольку совершал репрессии против украинцев на оккупированной части Херсонской области. Об этом говорится 31 марта в заявлении ведомства.

Он организовал массовые преследования людей. Жителей похищали и пытали электрическим током, не давали воду и еду. Для того чтобы их держать в страхе, имитировали расстрел потерпевших.

Таким образом люди пытались "выбивать" признание в содействии Силам обороны, чтобы потом требовать средства за "амнистию". Как отметили в ведомстве, благодаря Якименко к преступлениям были привлечены восемь человек. Они участвовали в пытках мирных жителей. Все обвиняемые объявлены в розыск.

Фото: СБУ

Бывший чиновник с 2014 года скрывался на территории Российской Федерации. В начале полномасштабного вторжения Якименко помогал оккупантам в войне против Украины. В частности, российские захватчики назначили его руководителем созданной агрессором так называемой службы безопасности в Херсонской области. Благодаря таким незаконным полномочиям контролировал распространение власти кремлевского режима в регионе, а также подавлял движение сопротивления в южном регионе.

Фокус в феврале 2023 года сообщал, что бывший сотрудник украинских спецслужб проведет 14,5 лет в тюрьме за госизмену. Он собирал данные о своих коллегах, после чего передавал их российским спецслужбам. Перед ним была поставлена задача найти место базирования украинской авиации.

В мае 2022 года ДБР разрешило провести спецрасследование по госизмене бывшего руководителя украинского правительства Николая Азарова. Его заподозрили в совершении государственной измены по предварительному сговору группы лиц. Речь идет о подписании "Харьковских соглашений", продлевавших срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет. Силовики утверждают, что действия Николая Азарова в момент заключения договора осуществлялись в пользу России и в ущерб национальной безопасности Украины.