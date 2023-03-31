Влаштував терор на Херсонщині: ексголову СБУ Якименка судитимуть за держзраду

Його звинувачують у масових переслідуваннях людей. За інформацією СБУ, Якименко сприяв викраданню мешканців і катуванню їх електричним струмом.

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Олександр Якименко, екскерівник СБУ, піде на лаву підсудних за державну зраду, оскільки вчиняв репресії проти українців на окупованій частині Херсонської області. Про це йдеться 31 березня у заяві відомства.

Він організував масові переслідування людей. Мешканців викрадали та катували електричним струмом, не давали воду та їжу. Для того, щоб їх тримати у страху, імітували розстріл потерпілих.

У такий спосіб з людей намагалися "вибивати" зізнання у сприянні Силам оборони, щоб потім вимагати кошти за "амністію". Як зазначили у відомстві, завдяки Якименку до злочинів були залучені восьмеро осіб. Вони брали участь у катуванні мирних жителів. Усі обвинувачені оголошені у розшук.

Фото: СБУ

Колишній посадовець з 2014 року переховувався на території Російської Федерації. На початку повномасштабного вторгнення Якименко допомагав окупантам у війні проти України. Зокрема, російські загарбники призначили його керівником створеної агресором так званої "служби безпеки в Херсонській області". Завдяки таким незаконним повноваженням контролював поширення влади кремлівського режиму у регіоні, а також здійснював придушення руху опору в південному регіоні.

Фокус у лютому 2023 року повідомляв, що колишній співробітник українських спецслужб проведе 14,5 років у в'язниці за держзраду. Він збирав дані стосовно своїх колег, після чого передавав їх російським спецслужбам. Перед ним було поставлено завдання знайти місце базування української авіації.

У травні 2022 року ДБР дозволило провести спецрозслідування щодо держзради колишнього керівника українського уряду Миколи Азарова. Його запідозрили у скоєнні державної зради за попередньою змовою групи осіб. Йдеться про підписання "Харківських угод", які продовжували термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років. Силовики стверджують, що дії Миколи Азарова в момент укладання договору здійснювалися на користь Росії та на шкоду національній безпеці України.