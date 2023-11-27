$4 млн, коштовності та елітні авто: заарештували депутата Рівненської облради Суховича

ДБР підозрює депутата в незаконному збагаченні. Суд відправив його в СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі 192 млн грн.

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Суд узяв під варту депутата Рівненської облради, заступника керівника Поліського лісового офісу, підозрюваного в незаконному збагаченні. Заставу для нього встановлено в розмірі 192 млн грн, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

Так, у ДБР заявили про підозру в незаконному збагаченні заступнику голови Поліського лісового офісу "Лісу України", ексголові обласного управління лісового та мисливського господарства. Раніше в держпідприємстві уточнили, що йдеться про депутата облради від партії "Сила і честь" Віталія Суховича.

Що знайшли у Суховича під час обшуків

Повідомляють, що правоохоронці провели обшуки, унаслідок яких вилучили великі суми готівки, коштовності, автомобілі, зброю та земельні ділянки, зареєстровані на номінальних осіб, які контролюються ним.

Під час обшуків співробітники ДБР виявили та вилучили:

понад 4 млн доларів США в різній валюті;

три елітні автомобілі Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350E, BMW X5;

коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Patek Philippe;

золоті монети, злитки золота тощо.

У чому підозрюють Суховича

Суховичу 25 листопада висунули підозру в незаконному збагаченні, йому загрожує в'язниця строком до 10 років.

У Національне агентство з питань запобігання корупції ДБР направило запит про моніторинг способу життя фігуранта і його сім'ї, а процесуальне керівництво веде Офіс Генерального прокурора.

Реакція ДП "Ліси України"

Держпідприємство "Ліси України" 25 листопада, коментуючи підозру Суховичу, опублікувало пост на офіційній Facebook-сторінці про те, що його хотіли звільнити ще пів року тому, але він ішов на тривалий лікарняний і використовував інші причини, щоб уникнути цього.

"ДП "Ліси України" сприяє розслідуванню, сподівається на доведення справи до завершення та притягнення винних до відповідальності", — зазначили в держпідприємстві.

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що слідчі ДБР звернулися до Печерського суду міста Києва з проханням накласти арешт на майно підозрюваного в держзраді нардепа Олександра Дубінського.