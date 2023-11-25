Тримав мільйони у різній валюті: на Рівненщині депутата облради викрили на корупції (фото)

Посадовець володіє й земельними ділянками у Рівному, на яких організував будівництво котеджів, оформивши землю на наближених до нього осіб.

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Заступник директора регіонального лісового офісу ДП "Ліси України", який є депутатом Рівненської облради, незаконно отримав кошти та майно на мільйони доларів. Про це у Telegram повідомив Офіс Генерального прокурора.

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Виявлено та вилучено гроші. Загалом у нього знайшли майже 150 млн грн у різній валюті. Також вилучили ювелірні вироби, зброю, золоті злитки, три елітні автомобілі та інше майно.

Правоохоронці провели обшуки за місцем його проживання та роботи, а також у наближених осіб та близьких родичів. Посадовець володіє земельними ділянками у Рівному, зареєстрованими на наближених до нього осіб. Це дозволило організувати будівництво котеджів.

Фото: Пресслужба прокуратури

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі дії.

Фото: Пресслужба прокуратури

Нагадаємо, наприкінці вересня військовому з Дніпра повідомили про підозру. За даними слідства, колишній керівник ТЦК і його сім'я володіють майном, вартість якого значно перевищує їхні легальні доходи. Це збагачення відбулося в період більш ніж півтора року активних військових дій Росії на території України.

Також у серпні СБУ ліквідувала злочинну схему в Одесі. Один із фігурантів вимагав у підрядників до 20 відсотків коштів від загальної суми договору та загалом незаконно збагатився на понад 400 тисяч гривень. Двом підозрюваним у цій справі загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.