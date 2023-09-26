Збагатився на 9 млн: військовому з Дніпра повідомили про підозру, — Офіс Генпрокурора

За даними слідства, колишній керівник ТЦК і його сім'я володіють майном, вартість якого значно перевищує їхні легальні доходи.

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Екс-голові Дніпропетровського обласного військкомату було пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину. Протягом періоду військових дій він накопичив майно, вартістю майже 9 мільйонів гривень. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

В Офісі Генпрокурора було оголошено, що колишній керівник військкомату та його родина володіють майном, вартість якого значно перевищує їхні легальні статки. Це збагачення відбулося в період більш ніж півтора року активних військових дій Росії на території України.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру колишньому керівнику Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в незаконному збагаченні", — заявили в Офісі генпрокурора.

Згідно з даними слідства, починаючи з 24 лютого 2022 року, відповідно до висновків Національного агентства із запобігання корупції, підозрюваний придбав активи на суму понад 8,8 мільйона гривень.

У прокуратурі пояснили, що йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Військкома з Дніпра повідомили про підозру

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області співробітники правоохоронних структур затримализаступника директора районної лікарні, якого звинуватили в торгівлі фіктивними медичними довідками про непридатність до військової служби під час мобілізації.

А 20 вересня у Самборі на Львівщині затримали заступника начальника одного з відділів районного ТЦК і СП та військовослужбовця-водія, причетних до побиття та незаконного утримання чоловіка.