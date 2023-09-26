Обогатился на 9 млн: военкому из Днепра сообщили о подозрении, – Офис Генпрокурора

По данным следствия, бывший руководитель ТЦК и его семья владеют имуществом, стоимость которого значительно превышает их легальные доходы.

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Экс-главе Днепропетровского областного военкомата было предъявлено обвинение в совершении преступления. В течение периода военных действий он накопил имущество, стоимостью почти 9 миллионов гривен. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В Офисе Генпрокурора было объявлено, что бывший руководитель военкомата и его семья владеют имуществом, стоимость которого значительно превышает их легальные доходы. Это обогащение произошло в период более чем полутора лет активных военных действий России на территории Украины.

"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении бывшему руководителю Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в незаконном обогащении", – заявили в Офисе генпрокурора.

Согласно данным следствия, начиная с 24 февраля 2022 года, в соответствии с выводами Национального агентства по предотвращению коррупции, подозреваемый приобрел активы на сумму более 8,8 миллиона гривен.

В прокуратуре пояснили, что ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Военкому из Днепра сообщили о подозрении

Напомним, что в Ивано-Франковской области сотрудники правоохранительных структур задержали заместителя директора районной больницы, которого обвинили в торговле фиктивными медицинскими справками о непригодности к военной службе во время мобилизации.

А 20 сентября в Самборе на Львовщине задержали заместителя начальника одного из отделов районного ТЦК и СП и военнослужащего-водителя, причастных к избиению и незаконному удерживанию мужчины.