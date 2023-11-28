Снег, дождь и лавина: в большинстве областей усложнится погода (карта)

В некоторых областях ожидается сильный ветер, штормовые порывы будут достигать 25 метров в секунду. Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

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В среду 29 ноября в большинстве областей ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"29-го ноября в Украину приедет очередной циклон из серии южных циклонов. В большинстве областей ожидается осложнение погодных условий — снег, мокрый снег, налипание мокрого снега и дожди. Разделение осадков на снег или дождь, как всегда — как температура воздуха скажет", — сказала Наталья Диденко.

Она отметила, что предполагается сильный ветер со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду, направление — юго-восточный с переходом на западный.

Температура воздуха ночью будет от 0 до 5 градусов мороза, днем от 2 до 6 градусов тепла, лишь на западе днем будет холоднее — от 0 до 4 градусов мороза. В южной части Украины ночью будет от 2 до 6 градусов тепла, днем от 7 до 14.

Южный циклон

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, что в среду в западных областях ожидается умеренный, местами значительный снег, местами метели. Температура воздуха ночью и днем будет от 1 до 6 градусов мороза. В северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях прогнозируют снег и дождь, ночью и утром будут значительные осадки, места налипания мокрого снега и гололед. Температура воздуха в течение дня будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

На остальной территории синоптики прогнозируют умеренный, местами значительный дождь, температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов, днем 5-10 градусов тепла. Ожидается юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду, однако порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, в южных областях местами — 25 метров в секунду.

Прогноз погоды на 29 ноября

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине 29 ноября. В среду порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, в южных областях местами до 25 метров в секунду. Также в западных областях ночью ожидается метель, а на дорогах гололедица. В Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской областях прогнозируют значительный снег, ночью и утром в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях, в Сумской и Харьковской днем будет значительный мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах гололедица. Значительные дожди утром и ночью ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Опасные метеорологические явления

Прогноз погоды в Киеве на 29 ноября

Синоптик Наталья Диденко отметила, что Киев попадет в сферу влияния южного циклона Oliver.

"Основная порция непогоды придется на ближайшую ночь — в столице мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, а днем осадки постепенно будут ослабевать и прекращаться", — сообщила она.

По словам Диденко, в Киеве ожидается переход ветра с юго-восточного на западный, он будет сильным со штурмовыми порывами. Ночью прогнозируют от 0 до 2 градусов мороза, днем потеплеет до 2 градусов тепла.

Циклон Оливер

Синоптики Укргидрометцентра заявили, что в Киевской области в среду ожидается осложнение погодных условий — снег и дождь. Ночью и утром ожидаются значительные осадки, местами налипание мокрого снега и гололед, на дорогах — гололедица. Будет преобладать юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в области в течение суток будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Киеве ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла. Кроме этого, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

"29 ноября порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром значительные мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. І уровень опасности", — отметили в Укргидрометцентре.

Опасность в Карпатах

На Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" заявили, что в течение 28-29 ноября на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей возможна значительная снеголавинная опасность, 3 уровень, из-за снегопадов и метелей.

"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!", — говорится в сообщении.

Кроме этого, низкая снеголавинная опасность, 1 уровень, удерживается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области в течение 28-29 ноября.

Снеголавинная опасность

Когда в Украине потеплеет

Наталка Диденко заявила, что 30 ноября непогода отступит и появится солнышко. Ожидается морозная ночь, днем будет около нуля градусов.

Напомним, 12 ноября представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ухудшение погодных условий может повлиять на работу авиации. По его словам, именно от погоды зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов.

27 ноября в Киеве объявили II уровень опасности из-за сложных погодных условий. В столице продолжался сильный снегопад, который приводил к метели и гололеду на дорогах.