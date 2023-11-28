Сніг, дощ та лавина: у більшості областей ускладниться погода (карта)

У деяких областях очікується сильний вітер, штормові пориви досягатимуть 25 метрів за секунду. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

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У середу 29 листопада у більшості областей очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

"29-го листопада в Україну завітає черговий циклон із серії південних циклонів. У більшості областей очікується ускладнення погодних умов — сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі. Поділ опадів на сніг чи дощ, як завжди — як температура повітря скаже", — сказала Наталка Діденко.

Вона зазначила, що передбачається сильний вітер зі штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду, напрямок — південно-східний з переходом на західний.

Температура повітря вночі буде від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 2 до 6 градусів тепла, лише на заході вдень буде холодніше — від 0 до 4 градусів морозу. У південній частині України вночі буде від 2 до 6 градусів тепла, вдень від 7 до 14.

Південний циклон

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, що у середу в західних областях очікується помірний, місцями значний сніг, подекуди хуртовини. Температура повітря вночі та вдень буде від 1 до 6 градусів морозу. В північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях прогнозують сніг та дощ, вночі та вранці будуть значні опади, місця налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура повітря протягом дня буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

На решті територій синоптики прогнозують помірний, місцями значний дощ, температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів, вдень 5-10 градусів тепла. Очікується південно-східний вітер з переходом на південно-західний, 5-10 метрів за секунду, проте пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду, у південних областях місцями — 25 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 29 листопада

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 листопада. У середу пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду, у південних областях місцями до 25 метрів за секунду. Також в західних областях вночі очікується хуртовина, а на дорогах ожеледиця. У Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях прогнозують значний сніг, вночі та вранці в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях, у Сумській та Харківській вдень буде значний мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах ожеледиця. Значні дощі вранці та вночі очікуються в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Небезпечні метеорологічні явища

Прогноз погоди в Києві на 29 листопада

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що Київ потрапить у сферу впливу південного циклону Oliver.

"Основна порція негоди припаде на найближчу ніч — у столиці мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, а вдень опади поступово слабшатимуть і припинятимуться", — повідомила вона.

Зі слів Діденко, у Києві очікується перехід вітру з південно-східного на західний, він буде сильним зі штурмовими поривами. Вночі прогнозують від 0 до 2 градусів морозу, вдень потепліє до 2 градусів тепла.

Циклон Oliver

Синоптики Укргідрометцентру заявили, що в Київській області у середу очікується ускладнення погодних умов — сніг та дощ. Вночі та вранці очікуються значні опади, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах — ожеледиця. Переважатиме південно-східний вітер з переходом на південно-західний, 5-10 метрів за секунду, пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря в області протягом доби буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Києві вночі буде від 0 до 2 градусів морозу, вдень від 0 до 2 градусів тепла. Крім цього, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.

"29 листопада пориви вітру 15-20 м/с, вночі та вранці значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Небезпека у Карпатах

На Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" заявили, що протягом 28-29 листопада на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей можлива значна сніголавинна небезпека, 3 рівень, через снігопади та хуртовини.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, низька сніголавинна небезпека, 1 рівень, утримується на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області протягом 28-29 листопада.

Сніголавинна небезпека

Коли в Україні потепліє

Наталка Діденко заявила, що 30 листопада негода відступить і з'явиться сонечко. Очікується морозна ніч, вдень буде близько нуля градусів.

Нагадаємо, 12 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що погіршення погодних умов може вплинути на роботу авіації. З його слів, саме від погоди залежить повітряна обстановка та процес завдавання ударів.

27 листопада в Києві оголосили ІІ рівень небезпечності через складні погодні умови. У столиці тривав сильний снігопад, який призводив до хуртовини та ожеледиці на дорогах.