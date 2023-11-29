Поджог детей на Харьковщине: среди облитых бензином подростков был племянник нападавшего (видео)

40-летний местный житель начал выливать бензин на детей и принадлежности магазина, после чего бросил зажигалку. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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28 ноября в селе Станичное Харьковской области пьяный мужчина пытался поджечь пятерых подростков. Следователи сообщили мужчине о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области 29 ноября.

"Местный житель в состоянии алкогольного опьянения из пластиковой бутылки облил бензином 5 подростков в возрасте от 11 до 17 лет и поджег. Дети телесные повреждения не получили", _ говорится в сообщении.

По информации очевидцев, мужчина пытался поджечь детей в местном магазине. Подростков отправили в больницу, они не получили телесных повреждений.

Правоохранители установили личность нападавшего — им оказался 40-летний житель села Станичное. С места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства.Следственный Красноградский РОП открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"29 ноября мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы", — заявили в полиции.

Пострадавшая девочка в комментарии "Мы Украина" рассказала, что пьяный мужчина зашел в магазин с бензином. Он подошел к компании детей и сказал: "Я вас здесь всех сожгу". Нападавший начал выливать бензин на подростков и в магазине, а затем бросил зажигалку.

Бабушка пострадавшей сообщила, что в этой компании подростков был его племянник нападающего. По ее словам, мужчина неоднократно подходил к детям и рассказывал, что торгует наркотиками.

Напомним, 28 ноября в селе Станичное Красноградского района Харьковской области пьяный безработный подошел к компании детей, облил их бензином и поджег. Начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что мужчина напал на четырех девушек и парня, которые сидели за столиком.

21 августа в Нацполиции рассказали, что в Киеве задержали переселенца, который поджег 12 автомобилей, принадлежавших военным. По информации правоохранителей, ему удалось это сделать с помощью самодельных зажигательных приборов.