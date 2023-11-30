На Харьковщине взяли под стражу мужчину, который вылил бензин и поджег детей, — прокуратура

Инцидент произошел 28 ноября. 40-летний мужчина сначала приставал к детям, после чего пытался их сжечь.

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Суд посадил под стражу 40-летнего мужчину, который поджег пятерых детей на Харьковщине. Об этом сообщают в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что за совершение покушения на убийство ему сообщили о подозрении. Злоумышленнику назначили 60 дней содержания под стражей. Кроме того, он не может выйти из-под стражи под залог.

Фото: Прокуратура Харьковской области

В прокуратуре говорят, что инцидент произошел 28 ноября в с. Станичное. Злоумышленник бросил в пятерых детей, а именно девушек в возрасте от 11 до 17 лет и 13-летнего парня, бутылкой с бензином и пытался поджечь. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Поджог детей на Харьковщине: что известно

Об инциденте 28 ноября сообщили правоохранители. Будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина подошел к детям в магазине-кафе, вылил на них бензин и поджег.

Руководитель следственного управления Нацполиции в Харьковской области опубликовал 28 ноября видео с места происшествия и заявил, что причины нападения не известны. В частности, злоумышленником оказался безработный местный житель.

В комментарии журналистам одна из пострадавших девочек говорила, что перед содеянным мужчина угрожал "сжечь их". По словам родственницы одного из детей, в компании детей был племянник подозреваемого.

Напомним, в августе киевские правоохранители задержали мужчину, который поджег 12 автомобилей военных. Злоумышленником оказался переселенец, который переехал в Киев еще в 2014 году. Разоблачили его при очередной попытке поджога автомобиля.