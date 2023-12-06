Решил уладить конфликт: в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажке

Между соседями возник конфликт на бытовой почве. За такой способ "ведения переговоров" с соседом мужчине может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

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В Святошинском районе Киева мужчина устроил разборки с соседом с использованием гранаты. Его обезоруживали правоохранители. Об этом сообщает полиция Киева.

Так, в милицию поступило сообщение, что в одном из многоквартирных домов мужчина угрожает взорвать гранату. На место происшествия мгновенно прибыли полицейские спецназовцы, следственно-оперативная группа районного управления полиции и взрывотехники.

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Было установлено, что между соседями возник конфликт на бытовой почве. Один из мужчин с помощью угроз боеприпасом решил его уладить. 45-летний житель дома угрожал своему соседу взорвать гранату под дверью его квартиры.

У фигуранта полицейские изъяли гранату Ф-1 с запалом, а во время обыска его квартиры нашли еще более 100 патронов различного калибра.

Полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 УПКУ. Сейчас устанавливается, откуда у киевлянина взялись боеприпасы.

Мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 УКУ — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Он находится под стражей. За такой способ "ведения переговоров" с соседом ему может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что Украина может изготавливать 5-7 тысяч боеприпасов в месяц, считают Defense Express. Это позволяют имеющиеся сейчас мощности.

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