Первый уровень опасности: Укргидрометцентр предупредил об угрожающих метеорологических явлениях (карта)

Особенно осторожными нужно быть водителям. Синоптики объявили первый уровень опасности по всей Украине.

Related video

До конца суток 12 декабря все области Украины охватит туман. Видимость на дорогах будет незначительной, лишь до 200 — 500 метров, а в северных, восточных и центральных регионах синоптики предупреждают о гололеде и гололедице на дорогах. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Завтра, ночью и утром 13 декабря, туман в Украине не спадет. Видимость на трассах останется до 200 метров.

Важно

12 мифов о холодной погоде: чего не стоит бояться, а чего стоит избегать, рассказали врачи

Синоптики сообщили о I уровне опасности и предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

По всей Украине будет идти мокрый снег и дождь.

Всю Украину охватит туман Фото: Український гідрометеорологічний центр

Какой будет температура в Украине

12-13 декабря в Украине потеплеет. Температура воздуха будет на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими сутками.

Синоптики не прогнозируют значительных порывов ветра, а его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду.

Погода в Украине 12 декабря Фото: Український гідрометеорологічний центр

На западе Украины сообщают о небольшом мокром снеге, который в течение суток перейдет в дождь. В течение целого дня в регионе также будет облачно, без прояснений. Теплее всего на этот раз будет на Закарпатье, где температура поднимется до +2 — +4 градусов.

В северных областях также пройдут небольшие осадки, в виде мокрого снега с дождем.

В Киеве будет холодно. Температура воздуха опустится до -2 градусов.

Ожидают похожую погодную картину и в центральных и восточных областях. Там говорят о мокром снеге и дожде, однако большинство осадков выпадет на Востоке нашего государства.

Теплее всего — на юге Украины. Температура там поднимется от +7 до 9 градусов. В большинстве южных областей прогнозируют небольшие дожди, лишь в Одесской области может пойти мокрый снег.

Напомним, на Украину надвигается антициклон "Дуня". Он принесет ветер, похолодание и снег.

Ранее Фокус писал, как погода влияет на фронт. В зимних погодных условиях украинским военным сложнее вести контрнаступление и деоккупировать территории Украины. Метель затрудняет движение бронетехники и работу БпЛА.