Депутаты из Ивано-Франковска обратились в СБУ из-за Фарион: детали

В своем обращении избранники призывают прекратить информационное преследование экс-нардепа и связанные с языком спекуляции в публичном пространстве. Сама Фарион заявила, что "внутренняя война с украинцами началась".

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В Ивано-Франковске депутаты городского совета обратились в Службу безопасности Украины и Минобразования с требованием прекратить информационное преследование языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион. Соответствующее обращение поддержали на сессии Ивано-Франковского горсовета 15 декабря.

Фото: ТГ Ирины Фарион

В документе депутаты отмечают спекуляции, связанные с языковым вопросом, которые появляются в публичном пространстве. Они привели в пример историю "позорной травли" бывшей преподавательницы НУ "Львовская политехника" Ирины Фарион.

Следовательно, они просят СБУ и Минобразования прекратить информационное преследование экс-нардепа и требуют принять меры для развития украинского языка.

На такое решение Ивано-Франковского горсовета отреагировала языковед Ирина Фарион. В своем Telegram-канале она поблагодарила и отметила, что "внутренняя война с украинцами началась".

Также Фарион напомнила о своем иске к "Львовской политехнике" в котором просит суд признать ее увольнение незаконным и отменить приказ об увольнении.

Фото: Скріншот

Скандал с Ириной Фарион

В ноябре в одном из интервью Ирина Фарион сделала скандальное заявление относительно бойцов "Азова" и 3-й штурмовой бригады. Она сказала, что не может называть этих военных украинцами, ведь они не общаются на государственном языке.

Позицию экс-нардепа не поддержали студенты университета, в котором она преподавала. В частности, они попросили правоохранительные органы проверить высказывания языковеда.

После этого экс-депутат сделала еще одно заявление относительно русскоязычных украинцев. По ее мнению, борьба внутри страны намного важнее борьбы на фронте. Кроме того, она сказала, что русскоязычные украинцы являются внутренними врагами.

Тем временем в СБУ открыли производство против Ирины Фарион сразу по четырем статьям УКУ. Правоохранители будут проверять не только высказывания относительно военнослужащих, но и случай с публикацией личных данных крымского студента.

Также языковеда уволили из НУ "Львовской политехники". Впрочем она подала иск в суд, чтобы ее увольнение признали незаконным.