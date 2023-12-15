Депутати з Івано-Франківська звернулися до СБУ через Фаріон: деталі

У своєму зверненні обранці закликають припинити інформаційне переслідування екснардепки та пов'язані з мовою спекуляції у публічному просторі. Сама Фаріон заявила, що "внутрішня війна з українцями розпочалася".

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В Івано-Франківську депутати міської ради звернулися до Служби безпеки України та Міносвіти з вимогою припинити інформаційне переслідування мовознавиці і екснардепки Ірини Фаріон. Відповідне звернення підтримали на сесії Івано-Франківської міськради 15 грудня.

Фото: ТГ Ірини Фаріон

У документі депутати наголошують на спекуляціях, пов’язаних з мовним питанням, які з’являються у публічному просторі. Вони навели як приклад історію "ганебного цькування" колишньої викладачки НУ "Львівська політехніка" Ірини Фаріон.

Відтак, вони просять СБУ і Міносвіти припинити інформаційне переслідування екснардепки та вимагають вжити заходи для розвитку української мови.

На таке рішення Івано-Франківської міськради відреагувала мовознавиця Ірина Фаріон. У своєму Telegram-каналі вона подякувала та зазначила, що "внутрішня війна з українцями розпочалася".

Також Фаріон нагадала про свій позов до "Львівської політехніки" у якому просить суд визнати її звільнення незаконним та скасувати наказ про звільнення.

Фото: Скриншот

Скандал із Іриною Фаріон

У листопаді в одному з інтерв’ю Ірина Фаріон зробила скандальну заяву відносно бійців "Азову" та 3-ї штурмової бригади. Вона сказала, що не може називати цих військових українцями, адже вони не спілкуються державною мовою.

Позицію екснардепки не підтримали студенти університету, у якому вона викладала. Зокрема, вони попросили правоохоронні органи перевірити висловлювання мовознавиці.

Після цього ексдепутатка зробила ще одну заяву щодо російськомовних українців. На її думку, боротьба всередині країні є набагато важливішою за боротьбу на фронті. Окрім того, вона сказала, що російськомовні українці є внутрішніми ворогами.

Тим часом в СБУ відкрили провадження проти Ірини Фаріон відразу за чотирма статтями ККУ. Правоохоронці перевірятимуть не лише висловлювання щодо військовослужбовців, але й випадок з публікацією особистих даних кримського студента.

Також мовознавицю звільнили із НУ "Львівської політехніки". Втім вона подала позов до суду, аби її звільнення визнали незаконним.