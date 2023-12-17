В Киеве над тоннелем станции "Демеевская" начали проседать торговые павильоны, — соцсети (фото)

Жители района опубликовали снимки, сделанные возле бывшего Демеевского рынка, на которых видно, что торговые павильоны проседают. Судя по всему, положение ухудшается.

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В Киеве над тоннелем метро в районе станции "Демеевская" начали проседать торговые павильоны. Об этом сообщается на странице жителей Голосеевского района в Facebook.

Станция "Демеевская", начали проседать торговые павильоны

"Над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка уже начали проседать под землю торговые павильоны. Судя по всему, ситуация ухудшается", — отмечается в публикации.

Станция "Демеевская", начали проседать торговые павильоны

Авторы поста надеются, что все же не пострадает дорога, которая проходит рядом.

Станция "Демеевская", начали проседать торговые павильоны

Напомним, 8 декабря пути станции метро "Демеевская" подтопило из-за разгерметизации. В генпрокуратуре показали состояние тоннелей. Правоохранители совместно со специалистами судебно-экспертного учреждения осмотрели перегонный тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Были сделаны замеры трещин.

Ранее сообщалось, что, по словам директора департамента КГГА Руслана Кандибора, проблему на участке "Демеевская" — "Теремки" можно будет устранить за полгода.

Ранее стало известно, что правоохранители расследуют подтопление метро в Киеве. Планировалось оценить действия должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые занимались строительством перегонных тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".