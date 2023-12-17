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Украина

В Киеве над тоннелем станции "Демеевская" начали проседать торговые павильоны, — соцсети (фото)

Станция "Демеевская", начали проседать торговые павильоны
Фото: Facebook | Станция "Демеевская", начали проседать торговые павильоны

Жители района опубликовали снимки, сделанные возле бывшего Демеевского рынка, на которых видно, что торговые павильоны проседают. Судя по всему, положение ухудшается.

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В Киеве над тоннелем метро в районе станции "Демеевская" начали проседать торговые павильоны. Об этом сообщается на странице жителей Голосеевского района в Facebook.

Станция "Демеевская", начали проседать торговые павильоны Fullscreen
Станция "Демеевская", начали проседать торговые павильоны

"Над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка уже начали проседать под землю торговые павильоны. Судя по всему, ситуация ухудшается", — отмечается в публикации.

Станция "Демеевская", начали проседать торговые павильоны Fullscreen
Станция "Демеевская", начали проседать торговые павильоны

Авторы поста надеются, что все же не пострадает дорога, которая проходит рядом.

Станция "Демеевская", начали проседать торговые павильоны Fullscreen
Станция "Демеевская", начали проседать торговые павильоны

Напомним, 8 декабря пути станции метро "Демеевская" подтопило из-за разгерметизации. В генпрокуратуре показали состояние тоннелей. Правоохранители совместно со специалистами судебно-экспертного учреждения осмотрели перегонный тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Были сделаны замеры трещин.

Ранее сообщалось, что, по словам директора департамента КГГА Руслана Кандибора, проблему на участке "Демеевская" — "Теремки" можно будет устранить за полгода.

Ранее стало известно, что правоохранители расследуют подтопление метро в Киеве. Планировалось оценить действия должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые занимались строительством перегонных тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".