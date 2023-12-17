Самые безопасные регионы Украины: опубликован первый рейтинг местного благополучия

По результатам рейтинга, Киев оказался единственным регионом в Украине, где значение Индекса экономических возможностей было положительным — 0.3.

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Исследовательская лаборатория Rating Lab опубликовала первый рейтинг регионов Украины по Индексу местного благополучия (ИМБ/LWBI — Local Well-Being Index). Об этом сообщается на официальном сайте лаборатории.

Индекс построен на опросе украинцев по 22-м показателям, которые по результатам факторного анализа были объединены в пять составляющих Индекса местного благополучия:

эмоциональное восприятие своего населенного пункта — сила, красота, живость, интерес, прогрессивность, уникальность своего города/села;

уровень гражданской безопасности — безопасность детей, пешеходов, безопасность в темное время суток, экология;

уровень образования и медицины — оценка дошкольных и школьных учреждений, медицинских услуг;

благоустроенность населенного пункта — архитектура, чистота, развитость культурной жизни, зон отдыха, общественного транспорта, качество дорог;

экономические возможности — легкость поиска работы, ведения бизнеса, размеры доходов в населенном пункте

Результаты регионов

Ожидаемое первое место среди областей страны занимает столица с 0,9 балла по шкале от -3 до +3.

Далее области ранжируются следующим образом:

Львовская — 0.4;

Ивано-Франковская — 0.3;

Харьковская — 0.3;

Одесская — 0.3;

Волынская — 0.3;

Киевская — 0.2;

Хмельницкая — 0.2.

В то же время в ряде регионов оказались отрицательные значения индекса на уровне от -0.2 до -0.3. Это — Житомирская, Полтавская, Кировоградская и Сумская области. Однако есть и худшие показатели, которые получили Запорожская (-0.5), Николаевская (-0.5) и Херсонская (-1.0) области.

Эмоциональное восприятие vs экономические возможности

Исследователи выделили эмоциональный показатель, поскольку в общем анализе он получил лучшие оценки (0.7), а худшие получили экономические возможности (-0.9). Как отметили исследователи, эмоциональное восприятие — единственный индекс, где ни одна область не получила отрицательное значение.

Уровень гражданской безопасности в среднем по стране оценили на 0.3 балла, медицины и образования — на 0.2, а благоустроенности — на 0.1.

По результатам кластерного анализа респонденты были разделены на четыре группы: "оптимисты" (24%), "умеренные оптимисты" (30%), "умеренные пессимисты" (24%) и "пессимисты" (22%). За основу распределения были взяты следующие критерии: оценка состояния дел в Украине, области, населенном пункте; оценка изменений в собственной жизни; оценка ожидаемых изменений в ближайшем будущем.

Относительно больше "оптимистов" оказалось в Киеве (68%), Ивано-Франковской (63%), Львовской (62%), Хмельницкой (61%) и Киевской (60%) областях. Тогда как меньше всего "оптимистов" живет в прифронтовых Херсонской (27%) и Запорожской (31%) областях.

На этом фоне заметно выделяются Харьковская область, где уровень оптимизма (54%) выше, чем в соседней Сумской (41%), а также Днепропетровская, где уровень оптимизма (51%) выше, чем в соседних Николаевской (46%) и Полтавской (45%) областях.

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А вот по части безопасности первенство заняли западные области, среди которых: Ивано-Франковская (0.9), Волынская (0.8), Львовская (0.8), Тернопольская (0.7). Здесь Киев занял лишь 13-е место с показателем 0.4, а антилидерами ожидаемо стали Херсонская (-1.3), Запорожская (-0.8), Днепропетровская (-0.3) и Николаевская (-0.2) области.

Как самый высокий уровень образования и медицины оценили в Киеве (0.9), Черновицкой (0.6), Ивано-Франковской (0.6), Волынской (0.5), Одесской (0.4), Львовской (0.4), Хмельницкой (0.4) и Ровенской (0.4) областях.

Худшие оценки получили Херсонская (-0,9), Николаевская (-0.4) и Запорожская (-0.3) области, где оценки имеют отрицательные значения, что, к сожалению, тоже ожидаемо после частичной деоккупации.

Что касается экономических возможностей, то Киев оказался единственным регионом, где значение Индекса экономических возможностей положительное (0.3), тогда как у остальных 22 регионов — отрицательное. После столицы относительно лучшие оценки по уровню экономических возможностей имеют Киевская (-0.5), Львовская (-0.6), Харьковская (-0.7), Одесская (-0.7) и Днепропетровская (-0.8) области.

Как проходил опрос

Для формирования рейтинга опросили 8572 респондента в возрасте от 18 лет и старше в 22-х областях и Киеве, которые имеют доступ к интернету и пользуются смартфоном (более 80% взрослого населения). Опрос проводился с 22 ноября по 2 декабря 2023 года через мессенджеры и соцсети.

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