Зачем украшать дом "пауком": украинские рождественские традиции (фото)

Согласно украинским народным поверьям, рождественский "паук" защищает дом от злых духов и очищает пространство от негативной энергии. Это символическое украшение можно легко смастерить вместе с детьми, чтобы украсить дом к праздникам.

Related video

Важным символом новогодних праздников, наряду с плетеным из колосьев и трав Дидухом, у наших предков был "паук" – особое украшение из соломинок, которое, по поверьям, обладает магической силой. О том, зачем украшать дом на Рождество "пауком" и как его смастерить самостоятельно, рассказала "Майстерня Магди Дзвін".

Рождественский паук Фото: Facebook

Что символизирует рождественский паук

Рождественский "паук", или "ткач" – это, легкое символическое украшение в виде комбинации четырехугольников, которое плетется из соломы и ниток. Для нас, современных украинцев, такое название для праздничного украшения кажется, как минимум, странным. Но различные стилизованные изображения паука – одного из древнейших символов Вселенной – характерны для украинского народного творчества.

Достоверной информации о том, откуда пошел этот обычай, неизвестно. Но до наших дней сохранилась традиция плести паука и вешать его под потолком в доме на Рождество.

В давние времена наши предки считали, что рождественский паук отгоняет от дома зло и очищает пространство от негативной энергии. Вешали паука напротив входной двери, чтобы поток воздуха (с которым в дом могли попасть злые духи) заставлял его "оживать", шевелиться на сквозняке и собирать негатив.

Если в доме начиналась ссора или кто-то злился, его отправляли постоять под пауком, чтобы успокоиться и избавиться от злых мыслей.

Паука держали в доме до Крещения, после чего сжигали.

Рождественский паук Фото: Facebook

Как сплести рождественского паука

Плести паука можно всей семьей. Привлеките к этому занятию детей, чтобы общими усилиями украсить дом к празднику. Для этого вам понадобится:

соломинки – минимум 12 штук или число кратное 4;

нитки;

ножницы;

длинная игла.

С помощью иголки с ниткой соедините соломинки по 4 штуки в ромбы или квадраты. Чем их будет больше, тем лучше.

Как сделать рождественского паука Фото: Facebook

Кода четырехугольники собраны, начинайте соединять их между собой в произвольную композицию. Чтобы "паук" хорошо колыхался, сделайте свисающие части композиции – "лапки", которыми он будет "ловить злых духов" и создавать волшебную рождественскую атмосферу.

Рождественский паук Фото: Facebook

Напомним, 6 волшебных вариантов, как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось наверняка. Новый Год – это время, когда даже самые отчаянные скептики верят в чудеса. Давней традицией загадывать желания в последние секунды уходящего года не пренебрегает практически никто.

Ранее Фокус писал, что предвещает снег в новогоднюю ночь. Если верить зимним народным приметам, снег 31 декабря может не только заставить вас изменить планы на Новый год, но позволит планировать летний отпуск.