"Становится меньше": ВПЛ начали адаптироваться на новых местах жительства, — Верещук

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в программе "Прихисток" теперь нуждается намного меньше людей и в ней зарегистрировано всего 350 тысяч граждан.

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По состоянию на сегодня 350 тысяч украинских переселенцев являются участниками программы "Прихисток", которая предусматривает выделение бесплатного жилья. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии "Укринформ" 19 декабря.

По ее словам, наблюдается положительная динамика, ведь неравнодушные граждане продолжают помогать своим соотечественникам, которые столкнулись с большой войной. В то же время, нуждающихся в этом людей становится меньше и это тоже позитивный сигнал.

За весь период действия программы, которая начала свою работу 3 марта 2022 года, "Прихистком" воспользовалось не менее 3,7 миллионов людей со всей страны.

"По состоянию на сегодня имеем 350 тысяч внутренне перемещенных лиц, проживающих по программе "Прихисток". Учитывая такой объем, 350 тысяч — это конечно, существенное уменьшение. Но мы искренне радуемся такому уменьшению", — продолжила Ирина Верещук.

Также, продолжает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, не может не радовать тот факт, что внутренне переселенные граждане начали адаптироваться в новых местах. Они находят работу, самостоятельно арендуют жилье, а также обеспечивают собственные потребности.

Соответственно, если человек больше не нуждается в программе "Прихисток" — он освоился вне дома.

"Когда мы видим, что участников программы становится меньше, мы понимаем, что они адаптировались, нашли возможность не пользоваться "Прихистком". Это тот случай, когда уменьшение означает улучшение", — подытожила Ирина Верещук.

Напомним, 12 ноября Ирина Верещук заявляла, что на адаптацию украинцев, которые были вынуждены покинуть свой дом, могут уйти годы и это будет продолжаться даже после войны. В качестве примера министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий назвала украинцев, которые покинули свой дом еще в 2013 году и стали переселенцами. В настоящее время их насчитывается до 1,5 млн человек.