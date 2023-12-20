Из Украины хотели вывезти "камень", которому более 160 миллионов лет, — таможня (фото)

Оказалось, что окаменелость — это настоящий "палеонтологический эксклюзив". Эксперты предполагают, что его нашли в Черкасской области.

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Из Украины хотели вывезти "палеонтологический эксклюзив" возрастом примерно 161-165 миллионов лет. Деталями 20 декабря поделилась пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Окаменелость задержали работники Киевской таможни. Ее отправили по почте из Тернополя в США.

В ведомстве рассказали, что "необычный шероховатый камень с наростами" привлек внимание таможенников. Его решили передать в музей, чтобы там оценили ценность окаменелости.

Фото эксклюзивной окаменелости Фото: Державна митна служба України

Оказалось, что "камень" — это панцирь морского ежа Pygaster michelini, на котором поселилась Serpula sp.

"С позиции палеонтолога, это — эксклюзив", — подчеркнули в таможенной службе.

Эксперты считают, что окаменелость могли найти в селе Трахтемиров в Черкасской области — в бассейне Днепра. Геологический возраст находки составляет примерно 161-165 миллионов лет.

"Эксперты отмечают, что образец оригинальный, и подчеркивают его совершенную сохранность. Окаменелость происходит из келовейских отложений юрского периода. Предмет имеет культурную ценность как геологическое наследие", — передала пресс-служба.

Фото эксклюзивной окаменелости Фото: Державна митна служба України

Специалисты посоветовали внести окаменелость в Государственный реестр национального достояния и Музейный фонд.

"Еще раз напоминаем, что для вывоза через таможенную границу культурных ценностей необходимо иметь соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого документа в этом случае таможенникам предоставлено не было", — подчеркнули в таможенной службе.

На нарушителей составили протокол о нарушении таможенных правил, а саму окаменелость изъяли до решения суда.

Напомним, колумбийский священник случайно нашел два круглых камня, которые считал окаменевшими растениями. Впоследствии выяснилось, что это крошечные черепашьи панцири.

В конце июля из Украины пытались вывезти за границу уникальную скрипку. Уникальный инструмент якобы не имеет владельца, его сопровождали только двое водителей-иностранцев и стюардесса.