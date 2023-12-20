Украину назвали одной из самых опасных стран мира в 2024 году, — исследование (карта)

Исследователи составили рейтинг опасных стран по четырем показателям: медицинский, безопасности, климатический и такой, что влияет на ментальное здоровье человека.

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В новом исследовании специалисты назвали самые опасные страны мира 2024 года. Украина второй год подряд показывает чрезвычайно высокие риски, связанные с безопасностью для жизни и здоровья из-за полномасштабного вторжения России, поэтому она вошла в перечень опасных для жизни и посещения государств. Об этом пишет The Independent.

Ежегодное исследование показывает различные факторы жизни и информирует путешественников и компании о потенциальных угрозах в странах по всему миру. Все отображается на карте.

Ежегодное исследование показывает риски для жизни в Украине Фото: The Independent

Как определяли опасные страны: 4 критерия

Измерение опасности осуществлялось по четырем параметрам риска:

медицинские,

безопасность,

связанные с климатическими изменениями,

влияющие на ментальное здоровье человека.

Украина второй год подряд показывает чрезвычайно высокие риски, связанные с безопасностью для жизни и здоровья из-за большой войны.

Кроме Украины самыми опасными странами стали:

Сирия;

Ирак;

Афганистан;

Ливия;

Йемен;

Южный Судан;

Центральноафриканская Республика;

Сомали.

Рост рисков безопасности также регистрируются в части Ливана, палестинских территорий, России и африканского региона Сахеля, части Колумбии. Они связаны с ростом преступности и беспорядков.

Медицинские риски

По уровню медицинской опасности Украина находится в экстремальном сегменте. Это также связано с полномасштабной войной, говорится в исследовании.

Вместе с ней снова Сирия, Ирак, Афганистан, Йемен, Северная Корея, Палестинские Территории, Гаити, Ливия, Нигер, Буркина Фасо, Гвинея, Гвинея-Биссау, Сьерра-Леоне, Либерия, Судан, Южный Судан, Центральная Африканская Республика, Эритрея, Бурунди и Сомали.

По уровню медицинской опасности Украина находится в экстремальном сегменте Фото: The Independent

В этом году карта впервые включает рейтинг, основанный на опасности изменения климата, после того, как International SOS заметила тенденцию к росту количества уведомлений, связанных с климатом, отправляемых клиентам, поскольку повышение глобальной температуры увеличивает риски для здоровья во всем мире.

По этому параметру Украина показывает средние риски. В то время как наибольшие показатели рисков приходятся на Сирию, Ирак, Афганистан, Йемен, Чад, Нигер, Мали, Нигерия, Центральная Африканская Республика, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Демократическая республика Конго и Мозамбик.

Несмотря на войну показатель ментального здоровья тяготеет к невысоким Фото: The Independent

Что касается рисков, связанных с ментальным здоровьем, то Украина демонстрирует, согласно карте, показатели — 10-12,5%. Несмотря на войну этот показатель тяготеет к невысоким. Этот параметр оценивает уровень заболеваемости населения депрессией, тревогой, биполярным расстройством, расстройствами пищевого поведения и шизофренией.

Напомним, президент Владимир Зеленский ответил, завершится ли война в Украине в 2024 году. Во время пресс-конференции по итогам 2023 года он сказал, что мнения командиров в армии относительно завершения войны могут отличаться от реальной ситуации.

По его словам, никто не знает, завершится ли война в Украине в 2024 году, даже уважаемые люди, которые высказываются по этому поводу.