Выдавал "липовые" командировки: ГБР разоблачило высокопоставленного чиновника КГВА (фото, видео)

По данным следствия, чиновник горсовета оформлял фальшивые "командировки" уклонистам, чтобы помочь им избежать мобилизации. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Государственное бюро расследований выявило противозаконные действия чиновника из Киевской городской военной администрации, который оказывал содействие депутатам горсовета в уклонении от выполнения военной службы. Он незаконно направлял депутатов из воинской части, представляя это как командировку в военную администрацию Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ГБР разоблачило высокопоставленного чиновника КГВА

Согласно результатам расследования, чиновник оформлял фальшивые "командировки" для трех городских депутатов и одного из их помощников. Командир одной из воинских частей территориальной обороны содействовал незаконному пребыванию данных лиц в Киевской городской военной администрации, где по закону они должны были проходить службу в рамках мобилизации. В течение почти года фигуранты не являлись на военную службу, однако получали денежное награждение из военной части.

По данным ГБР, в августе 2023 года всем четырем было сообщено о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины)

"Сейчас о подозрении по этим же статьям сообщен высокопоставленному чиновнику КГВА, который способствовал оформлению липовой командировки", — говорится в сообщении ГБР.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, 13 декабря в Хмельницкой области приговорили к 5 годам лишения свободы военного, который сбежал из воинской части. В суде он объяснил, что сбежал из-за обострения кожной болезни.

Также весной во Львове судили уклониста, который объяснил свою неявку в ТЦК тем, что "проспал". Его признали виновным в уклонении от мобилизации и назначили испытательный срок.