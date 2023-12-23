Видавав "липові" відрядження: ДБР викрило високопоставленого чиновника КМВА (фото, відео)

За даними слідства, чиновник міськради оформляв фальшиві "відрядження" ухильникам, щоб допомогти їм уникнути мобілізації. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Державне бюро розслідувань виявило протизаконні дії чиновника з Київської міської військової адміністрації, який сприяв депутатам міськради в ухиленні від виконання військової служби. Він незаконно скеровував депутатів із військової частини, представляючи це як відрядження до військової адміністрації Києва. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

ДБР викрило високопоставленого чиновника КМВА

Згідно з результатами розслідування, посадовець оформляв фальшиві "відрядження" для трьох міських депутатів та одного з їхніх помічників. Командир однієї з військових частин територіальної оборони сприяв незаконному перебуванню цих осіб у Київській міській військовій адміністрації, де згідно із законом вони мали проходити службу в рамках мобілізації. Протягом майже року фігуранти не з'являлися на військову службу, проте отримували грошове нагородження з військової частини.

За даними ДБР, у серпні 2023 року всім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов'язків військової служби, вчиненому групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

"Наразі про підозру за цими ж статтями повідомлено високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження", — йдеться в повідомленні ДБР.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, 13 грудня на Хмельниччині засудили до 5 років позбавлення волі військового, який утік із військової частини. У суді він пояснив, що втік через загострення шкірної хвороби.

Також навесні у Львові судили ухильника, який пояснив свою неявку до ТЦК тим, що "проспав". Його визнали винним в ухиленні від мобілізації та призначили випробувальний термін.