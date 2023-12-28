"Невозможно различить": в Черкассах близнецы решили сдать экзамен обманом (фото)

Девушка пыталась сдать тест на знание правил ПДД вместо сестры, пользуясь внешним сходством. По итогу сестрам пришлось объясняться перед правоохранителями.

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В Черкассах девушка предприняла попытку сдать экзамен по знанию правил дорожного движения вместо своей сестры-близнеца. Об этом сообщили в Сервисном центре Министерства внутренних дел в Черкасской области 27 декабря

"Дана и Диана. Сестры близняшки. У них даже имена похожи, а внешне и вообще невозможно различить", — отметили в ведомстве.

Сообщается, что сестры вместе пошли учиться в автошколу. После прохождения теоретической подготовки они явились в сервисный центр МВД №7141 города Черкасс сдавать экзамен по знанию ПДД. Диана успешно сдала экзамен, в то время как ее сестра не смогла пройти тестирование с первого раза.

Когда пришло время пересдачи, вместо Даны на экзамен прибыла Диана. Девушки рассчитывали, что внешнее сходство введет в заблуждение сотрудников сервисного центра, однако администратор ведомства разоблачил сестер.

По итогу результаты сданного экзамена были аннулированы, а сестрам пришлось объясняться перед сотрудниками правоохранительных органов.

Сестрам пришлось иметь дело с полицией Фото: Сервисный центр МВД в Черкасской области

Напомним, в Южной Корее группа студентов подала иск в суд из-за того, что вступительный экзамен в колледж закончился на 90 секунд раньше запланированного.

Также сообщалось, что 82-летняя бабушка сдала вступительный экзамен в колледж. Ким Чон Чжа из Южной Кореи рассказала, что надеется изучать английский язык, чтобы иметь возможность общаться со своими внуками, которые живут в США.