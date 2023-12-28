Просадка здания детского сада в Киеве: в полиции назвали причину

Правоохранители открыли уголовное производство и расследуют причины аварии в столичном детском саду. Виновному грозит до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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В полиции отреагировали на аварию, которая произошла в одном из детских садов в Киеве. Сообщается, что по факту просадки здания открыто уголовное производство. Об этом написала пресс-служба полиции Киева.

Как предварительно установили правоохранители, просадка здания дошкольного учебного заведения произошла в результате работ по обустройству укрытия, которые проводили в четверг 28 декабря. Стены здания деформировались из-за выемки грунта под ним.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках которых планируют изъять тендерную документацию и назначить строительно-техническую экспертизу.

В полиции отмечают, что в результате инцидента никто не пострадал. Уголовное производство проводится по ч. 2 ст. 367 и ч. 4 ст. 191 УКУ — служебная халатность и присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Виновному грозит заключение на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Авария в детском саду

Как сообщали в Шевченковской РГА в Киеве, инцидент произошел в дошкольном учебном заведении №155. Детский сад закрыт для посещения, на месте работали все соответствующие службы.

Дополнительную информацию об инциденте в администрации обещали предоставить позже.

Фото: Скріншот

В Киевской городской военной администрации информировали, что специалисты проводят обследование здания и оценивают масштабы повреждения, чтобы установить сроки его восстановления.

Предположительно причиной просадки здания могли стать нарушения строительных норм организацией, которая проводит там работы.

Напомним, недавно в одном из школьных укрытий Киева во время воздушной тревоги на детей из-за прорыва трубы обвалился потолок. Известно, что никто в результате инцидента не пострадал.

Также 15 декабря в Киеве разгорелся скандал из-за того, что во время воздушной тревоги охранник школы не пустил в укрытие детей, которые были с собакой.