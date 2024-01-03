14-летний украинец стал самым молодым гроссмейстером в мире (фото)

Ранее на этом месте находился американский шахматист, но вынужден был уступить, потому что старше украинца на 4 месяца.

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Шахматист из Украины стал самым молодым гроссмейстером в мире. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

"Решением третьего Совета ФИДЕ 14-летнему киевлянину Игорю Самуненкову присвоено звание гроссмейстера", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцу вынужден был уступить это место американец Абгиманью Мишра, который в течение двух лет был самым молодым гроссмейстером в мире. Он старше Игоря Самуненкова на четыре месяца. Мишра в 2021 году установил рекорд, став гроссмейстером в 12 лет, 4 месяца и 25 дней.

В 2002 году украинец Руслан Пономарев стал самым молодым в истории шахмат чемпионом мира, получив титул в 16 лет.

Игорь Самуненков — четвертый самый молодой гроссмейстер в истории Украины. Он многократный чемпион и призер чемпионатов Украины по шахматам в категории до 8, 10, 12, 16 лет. В 2021 году он одержал победу в Суперфинале юношеского Гран-при по шахматам. В 2023 году Самуненков занял 39 место на чемпионате Европы по блицу. В юниорском рейтинге ФИДЕ он идет на 27-й строчке.

Игорь Самуненков

В 2023 году украинец выполнил норму на 3 турнирах: чемпионате Европы-2023 в Словении, Vezerkepzo Summer GM 2023 в Венгрии и Polish Extraliga в Польше. После этого решением ФИДЕ ему было присвоено звание гроссмейстера.

Напомним, что на чемпионате мира по быстрым шахматам польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку представителю РФ Денису Хисматуллину. При этом Хисматуллин мог сообщить судьям о нарушении регламента, но не сделал этого. Партия в итоге завершилась вничью.

8 декабря в Украине отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде-2024. Министр спорта Украины Матвей Бедный заявил, что спортивное руководство еще не приняло окончательного решения относительно участия в Олимпиаде.