14-річний українець став наймолодшим гросмейстером у світі (фото)

Раніше на цьому місці перебував американський шахіст, але змушений був поступитися, бо старший від українця на 4 місяці.

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Шахіст з України став наймолодшим гросмейстером у світі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

"Рішенням третьої Ради ФІДЕ 14-річному киянину Ігорю Самуненкову присвоєно звання гросмейстера", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українцю змушений був поступитися цим місцем американець Абгіманью Мішра, який протягом двох років був наймолодшим гросмейстером у світі. Він старший від Ігоря Самуненкова на чотири місяці. Мішра у 2021 році встановив рекорд, ставши гросмейстером у 12 років, 4 місяці та 25 днів.

У 2002 році українець Руслан Пономарьов став наймолодшим в історії шахів чемпіоном світу, здобувши титул у 16 років.

Ігор Самуненков — четвертий наймолодший гросмейстер в історії України. Він багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України з шахів у категорії до 8, 10, 12, 16 років. У 2021 році він одержав перемогу у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів. У 2023 році Самуненков посів 39 місце на чемпіонаті Європи з бліцу. У юніорському рейтингу ФІДЕ він йде на 27-й сходинці.

Ігор Самуненков

У 2023 році українець виконав норму на 3 турнірах: чемпіонаті Європи-2023 у Словенії, Vezerkepzo Summer GM 2023 в Угорщині та Polish Extraliga у Польщі. Після цього рішенням ФІДЕ йому було присвоєно звання гросмейстера.

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