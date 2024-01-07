Мужчина купил флаг Украины с подписью Залужного, но вернул его из-за жены (видео)

Государственный флаг продали на концерте стендап-комика Антона Тимошенко за 160 000 гривен. Женщина не поняла столь дорогой сюрприз и не посмотрела на то, что его подписал главнокомандующий ВСУ.

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Мужчина купил флаг Украины с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но через некоторое время вернул его. О необычном поступке во время благотворительного аукциона рассказал украинский волонтер Сергей Притула в интервью "Радио Свобода".

Флаг продали на концерте у стендап-комика Антона Тимошенко за 160 000 гривен. Через несколько дней покупатель сказал, что сделал это без согласия своей жены.

Антон Тимошенко вернул мужчине деньги

"Ну, и жена угрожает разводом. Верните мне деньги. Я сказал, что у этой женщины нет сердца. Да, дорого заплатил, но, черт побери, это флаг с подписью Залужного", — прокомментировал волонтер.

Волонтер также сказал, что на месте мужчины задумался, стоит ли далее жить с такой женой. Комик Антон Тимошенко все же вернул мужчине деньги.

Отметим, что речь идет о концерте Тимошенко во дворце "Украина" в Киеве. Комик признавался, что был в шоке от сообщения мужчины, ведь деньги должны были пойти на нужды ВСУ. Артист впервые столкнулся с таким случаем.

Комик решил связаться с волонтерами и попросил вернуть участнику аукциона деньги. Чуть позже флаг Украины с подписью Залужного вновь разыграли на аукционе, но выручили за него 110 тысяч гривен.

Фокус ранее писал, что волонтеры обеспечивают подразделения ВСУ необходимыми вещами. Министр финансов Украины Сергей Марченко при этом не понимает, зачем скидываться на сборы, если каждый день из бюджета на оборону тратится 5 млрд гривен.

В декабре прошлого года в Одесской области выявили трех псевдоволонтеров, которые наживались на украинских военных. Мошенники говорили, что им нужны деньги на топливо, чтобы привезти и отправить автомобили бойцам на фронт.