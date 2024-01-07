Чоловік купив прапор України з підписом Залужного, але повернув його через дружину (відео)

Державний прапор продали на концерті стендап-коміка Антона Тимошенка за 160 000 гривень. Жінка не зрозуміла такий дорогий сюрприз і не подивилася на те, що його підписав головнокомандувач ЗСУ.

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Чоловік купив прапор України з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але через деякий час повернув його. Про незвичайний вчинок під час благодійного аукціону розповів український волонтер Сергій Притула в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Прапор продали на концерті у стендап-коміка Антона Тимошенка за 160 000 гривень. Через кілька днів покупець сказав, що зробив це без згоди своєї дружини.

Антон Тимошенко повернув чоловікові гроші

"Ну, і дружина погрожує розлученням. Поверніть мені гроші. Я сказав, що в цієї жінки немає серця. Так, дорого заплатив, але, чорт забирай, це прапор із підписом Залужного", — прокоментував волонтер.

Волонтер також сказав, що на місці чоловіка задумався, чи варто далі жити з такою дружиною. Комік Антон Тимошенко все ж повернув чоловікові гроші.

Зазначимо, що йдеться про концерт Тимошенко в палаці "Україна" в Києві. Комік зізнавався, що був шокований повідомленням чоловіка, адже гроші мали піти на потреби ЗСУ. Артист уперше зіткнувся з таким випадком.

Комік вирішив зв'язатися з волонтерами і попросив повернути учаснику аукціону гроші. Трохи пізніше прапор України з підписом Залужного знову розіграли на аукціоні, але виручили за нього 110 тисяч гривень.

Фокус раніше писав, що волонтери забезпечують підрозділи ЗСУ необхідними речами. Міністр фінансів України Сергій Марченко при цьому не розуміє, навіщо скидатися на збори, якщо щодня з бюджету на оборону витрачається 5 млрд гривень.

У грудні минулого року в Одеській області виявили трьох псевдоволонтерів, які наживалися на українських військових. Шахраї казали, що їм потрібні гроші на пальне, щоб привезти і відправити автомобілі бійцям на фронт.