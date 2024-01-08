Есть тяжелые пациенты: в Киеве призвали вернуть масочный режим из-за COVID-19 (инфографика)

По словам заместителя председателя администрации Николая Поворозника, новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией фиксируются еженедельно.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает продолжить соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, дабы избежать распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому киевлянам рекомендуют вновь носить маски в местах скопления людей. Сообщение об этом опубликовано на сайте КГГА.

"Еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди пациентов, которые госпитализированы, есть и тяжелые пациенты", — сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Представители администрации упоминают о том, что в последние несколько недель в глобальных масштабах выросли случаи респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и прочими патогенами.

Представитель ведомства советует при первых симптомах обращаться к семейному врачу и, при необходимости, своевременно проходить тестирование на COVID-19.

Статистика вакцинированных от COVID-19 в Украине

Согласно данным Министерства охраны здоровья Украины, по состоянию на 15 июля 2023 года, в Украине по меньшей мере 16 388 490 человек были вакцинированы (получили как минимум 1 дозу вакцины).

Статистика вакцинированных в Украине

Гражданам, достигшим 18 лет, вакцина доступна в специализированных пунктах и центрах. Чтобы записаться на прием, нужно зарегистрироваться, позвонить по номеру телефона, опубликованному на сайте Минздрава, регистрация также доступна через электронный кабинет.

Напомним, что в декабре главный санврач Игорь Кузин заявил, что Украина приближается к пику заболеваемости COVID-19. По его словам, коронавирусная инфекция все еще циркулирует. Но после вспышки с нового года будет должен начаться спад.

Ранее сообщалось, что в 2024 году COVID-19 может преподнести сюрпризы. Врачи рассказали, к чему стоит быть готовым. Теперь есть больше таких средств защиты, как лекарства, домашние тесты и обновленные вакцины. Вместе с тем COVID-19 по-прежнему остается, и эксперты рассказали к чему стоит готовиться в грядущем году.