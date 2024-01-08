Є важкі пацієнти: у Києві закликали повернути масковий режим через COVID-19 (інфографіка)

За словами заступника голови адміністрації Миколи Поворозника, нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію фіксують щотижня.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає продовжити дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Тому киянам рекомендують знову носити маски в місцях скупчення людей. Повідомлення про це опубліковано на сайті КМДА.

"Щотижня фіксуються нові випадки захворювання на коронавірус. Серед пацієнтів, які госпіталізовані, є й важкі пацієнти", — повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Представники адміністрації згадують про те, що в останні кілька тижнів у глобальних масштабах зросли випадки респіраторних захворювань, спричинених COVID-19, грипом та іншими патогенами.

Представник відомства радить за перших симптомів звертатися до сімейного лікаря і, за необхідності, своєчасно проходити тестування на COVID-19.

Статистика вакцинованих проти COVID-19 в Україні

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на 15 липня 2023 року, в Україні щонайменше 16 388 490 осіб було вакциновано (отримали щонайменше 1 дозу вакцини).

Статистика вакцинованих в Україні

Громадянам, які досягли 18 років, вакцина доступна в спеціалізованих пунктах і центрах. Для цього потрібно зареєструватися, зателефонувати за номером телефону, опублікованим на сайті МОЗ, реєстрація також доступна через електронний кабінет.

Нагадаємо, що в грудні головний санлікар Ігор Кузін заявив, що Україна наближається до піка захворюваності на COVID-19. За його словами, коронавірусна інфекція все ще циркулює. Але після спалаху з нового року має початися спад.

Раніше повідомлялося, що 2024 року COVID-19 може піднести сюрпризи. Лікарі розповіли, до чого варто бути готовим. Тепер є більше таких засобів захисту, як ліки, домашні тести й оновлені вакцини. Водночас COVID-19, як і раніше, залишається, і експерти розповіли, до чого варто готуватися в прийдешньому році.