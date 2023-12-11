Україна наближається до піка захворюваності на COVID-19, — головний санлікар Кузін

Коронавірусна інфекція досі циркулює, однак після спалаху захворюваності вже від нового року буде спад COVID-19, розповів медик.

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Україна наближається до піка захворюваності на COVID-19. Найбільша кількість випадків має припасти на середину грудня 2023 року. 4 тисячі хворих на коронавірус щотижня опиняються в лікарні. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Центр громадського здоров'я.

За словами лікаря, пік захворюваності на коронавірус триватиме до січня 2024 року, а потім поступово загасатиме.

Від початку січня вже почне циркулювати вірус грипу та SARS-CoV-2.

"Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо те, що в переважній більшості в нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше", — додав Кузін.

За словами головного санлікаря, від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1,3 мільйона українців.

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В Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу "Пірола": подробиці

Поточна статистика по коронавірусу на 11 грудня в Україні

За даними сайту "Мінфін", від початку пандемії COVID-19 і до 11 грудня 2023-го в Україні налічувалося 5 557 995 інфікованих, із них померли 112 418 осіб.

Коронавірус в Україні від 2020 року Фото: Мінфін

Коронавірусну інфекцію вперше в Україні було діагностовано 3 березня 2020 року в Чернівцях. 13 березня було зафіксовано перший летальний випадок унаслідок коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, симптоми COVID-19, такі як кашель і втрата смаку, усім відомі. Однак, як розповіли вчені, кишківник часто не береться до уваги. Проте коронавірус не просто спричиняє тимчасові проблеми зі шлунком, як-от блювоту або діарею; він фактично змінює склад мікробіому нашого кишківника.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), як нещодавно повідомляв Фокус, оновила статус штаму коронавірусу BA.2.86 і його похідних, визнавши їх "варіантом, що становить інтерес".