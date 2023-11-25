У пошуках ліків від раку. Учені створили мікроскопічний людський кишечник

Нова незвичайна розробка вчених включає в себе застосування раніше невикористаних методів інтеграції імунних клітин і дає вченим новий плацдарм для боротьби із захворюваннями.

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Група фахівців Онкологічного центру Голлінгса при Медичному університеті Південної Кароліни (MUSC), що співпрацює з Медичним центром Дитячої лікарні Цинциннаті, домоглася значного прогресу в дослідженні органоїдів. Їм вдалося створити мініатюрну тривимірну модель товстої кишки, що включає імунні клітини. Це досягнення може прокласти шлях до створення персоналізованих підходів до лікування захворювань товстої кишки, включно із запальними захворюваннями кишківника і раком, пише New Atlas.

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Унікальність цієї розробки полягає в інтеграції імунних клітин в органоїд, що часто відсутнє в подібних моделях, але вкрай важливо для вивчення поведінки органів і станів хвороби. Ці міні-органи, сформовані за допомогою спрямованих людських плюрипотентних стовбурових клітин, за структурою і функціями нагадують природну тканину кишківника, вміщуючи в себе безліч імунних клітин.

Провідний автор роботи Хорхе Мунера підкреслює значення цієї моделі, акцентуючи увагу на ролі імунної системи в розвитку захворювань шлунково-кишкового тракту. Імунні клітини органоїда, зокрема макрофаги, повторюють клітини людського організму і здатні виявляти та знищувати хвороботворні бактерії. Така схожість із тканинами товстої кишки людини підвищує його потенціал як інструменту для вивчення методів лікування захворювань шлунково-кишкового тракту.

Джеймс Веллс, один з авторів дослідження, підкреслює потенціал органоїда для майбутніх медичних досліджень, зазначаючи, що склад імунних клітин у ньому практично ідентичний людському. Ця міні-товста кишка не тільки повторює вистилку товстої кишки людини, а й містить у собі підтримувальні та імунні клітини, створюючи комплексну систему для вивчення запалення товстої кишки.

Дослідники розглядають цей інноваційний органоїд як сходинку на шляху до персоналізованого лікування. Використовуючи кров пацієнта, особливо в таких випадках, як запальні захворювання кишечника на ранніх стадіях, ці органели можна буде використовувати для перевірки ефективності лікування до його реального застосування, відкриваючи тим самим нові можливості для персоналізованої медицини.

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