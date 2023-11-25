В поисках лекарств от рака. Ученые создали микроскопический человеческий кишечник

Новая необычная разработка ученых включает в себя применение ранее неиспользованных методов интеграции иммунных клеток и дает ученым новый плацдарм для борьбы с заболеваниями.

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Группа специалистов Онкологического центра Холлингса при Медицинском университете Южной Каролины (MUSC), сотрудничающая с Медицинским центром Детской больницы Цинциннати, добилась значительного прогресса в исследовании органоидов. Им удалось создать миниатюрную трехмерную модель толстой кишки, включающую иммунные клетки. Это достижение может проложить путь к созданию персонализированных подходов к лечению заболеваний толстой кишки, включая воспалительные заболевания кишечника и рак, пишет New Atlas.

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Уникальность этой разработки заключается в интеграции иммунных клеток в органоид, что часто отсутствует в подобных моделях, но крайне важно для изучения поведения органов и состояний болезни. Эти мини-органы, сформированные с помощью направленных человеческих плюрипотентных стволовых клеток, по структуре и функциям напоминают естественную ткань кишечника, вмещая в себя множество иммунных клеток.

Ведущий автор работы Хорхе Мунера подчеркивает значение этой модели, акцентируя внимание на роли иммунной системы в развитии заболеваний желудочно-кишечного тракта. Иммунные клетки органоида, в частности макрофаги, повторяют клетки человеческого организма и способны обнаруживать и уничтожать болезнетворные бактерии. Такое сходство с тканями толстой кишки человека повышает его потенциал как инструмента для изучения методов лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Джеймс Уэллс, один из авторов исследования, подчеркивает потенциал органоида для будущих медицинских исследований, отмечая, что состав иммунных клеток в нем практически идентичен человеческому. Эта мини-толстая кишка не только повторяет выстилку толстой кишки человека, но и включает в себя поддерживающие и иммунные клетки, создавая комплексную систему для изучения воспаления толстой кишки.

Исследователи рассматривают этот инновационный органоид как ступеньку на пути к персонализированному лечению. Используя кровь пациента, особенно в таких случаях, как воспалительные заболевания кишечника на ранних стадиях, эти органоиды можно будет использовать для проверки эффективности лечения до его реального применения, открывая тем самым новые возможности для персонализированной медицины.

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