COVID-19 і ваш кишківник: більше, ніж просто респіраторна проблема, заявляють учені

Наш кишківник є епіцентром багатьох життєво важливих процесів, але водночас він неймовірно крихкий і схильний до багатьох, часом неочевидних проблем, про які розповіли вчені.

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Коли ми думаємо про COVID-19, на думку спадають такі поширені симптоми, як кашель і втрата смаку, але аж ніяк не наш уражений кишечник. Цей аспект часто не береться до уваги, але впливає на його здоров'я. COVID-19 не просто спричиняє тимчасові проблеми зі шлунком, як-от блювота або діарея; він фактично змінює склад мікробіома нашого кишківника. Мікробіом — це крихітна екосистема всередині нашого шлунково-кишкового тракту, що складається з різних організмів, включно з бактеріями і вірусами, яка відіграє найважливішу роль у нашому загальному здоров'ї та роботі імунної системи, пише Eating Well.

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Дослідження показало, що COVID-19 зменшує різноманітність бактерій у мікробіомі нашого кишківника. Ця втрата різноманітності викликає занепокоєння, оскільки багатий і різноманітний мікробіом необхідний не тільки для здоров'я кишечника, а й для міцної імунної системи. У тому ж дослідженні було виявлено, що COVID-19 змінює вистилку кишечника, полегшуючи проникнення шкідливих патогенів у кров. Це підвищує ризик розвитку вторинних інфекцій.

Інше дослідження показало, що у пацієнтів із довгим COVID значно знижується кількість певних кишкових бактерій. Таке скорочення може навіть сигналізувати про наявність довгострокових ефектів COVID. Вчені також дізналися, що різноманітність мікробіома кишківника може передбачити тяжкість інфекції COVID. У людей із різноманітним мікробіомом симптоми COVID були легшими, тоді як у тих, хто мав меншу різноманітність, симптоми були важчими.

Після перенесеної інфекції COVID необхідно звернути увагу на продукти, що сприяють відновленню кишечника. Доктор Супрія Рао, гастроентеролог, радить вживати цільні продукти, багаті на клітковину, і не пропускати воду. Ці продукти допомагають відновити мікробіом кишківника і включають в себе:

лляне насіння;

банани;

овес;

ячмінь;

спаржа;

цибуля;

цибуля-порей;

яблука;

корінь цикорію;

зелень кульбаби;

Ці продукти, взаємодіючи з кишковими бактеріями, виробляють коротколанцюгові жирні кислоти, які зміцнюють слизову оболонку кишківника і підвищують імунітет, заявляють експерти.

Наш кишківник містить так багато нервових клітин, що його часто називають "другим мозком", який відіграє ключову роль у нашому настрої та загальному самопочутті. Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Відновлення після COVID — це не тільки те, що ви їсте. Зниження стресу, якісний сон, фізичні вправи, відмова від алкоголю і паління, а також зведення до мінімуму споживання червоного м'яса — все це важливо для якнайшвидшого одужання.

COVID-19 може сильно порушити мікробіом нашого кишківника, але правильна дієта може допомогти в якнайшвидшому одужанні. Цікаво, що здоровий кишечник може навіть знизити ризик розвитку важкої форми COVID-19. Незалежно від того, перенесли ви COVID-19 чи ні, дієта, багата цільними продуктами з високим вмістом клітковини, сприяє зміцненню кишківника і загальному здоров'ю. Поряд зі збалансованою дієтою, найважливішими кроками в підтримці здоров'я кишківника є повноцінний сон, фізична активність і гідратація.

Раніше Фокус писав про те, що, на думку вчених, гравітація провокує синдром подразненого кишечника. Дослідники заявили, що знайшли причину розвитку синдрому подразненого кишечника.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.